F1, oggi libere del GP Australia: risultati e tempi della terza sessione a Melbourne
George Russell su Mercedes domina le terze prove libere del Gran Premio d'Australia di Formula 1, segnando il giro più veloce in 1'19"053. Subito dietro le Ferrari di Lewis Hamilton (+0"616) e di Charles Leclerc (+0"774). Incidente per Kimi Antonelli, a muro con la sua Mercedes. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW
- 1:24.397
- 1:19.669
- 1:19.827
- 1:20.087
- 1:20.137
- 1:20.197
- 1:20.324
- 1:20.443
- 1:20.459
- 1:20.778
- 1:20.838
- 1:20.890
- 1:20.893
- 1:21.067
- 1:21.071
- 1:21.413
- 1:21.664
- 1:22.720
- 1:23.514
- 1:24.397
- Senza tempo
- Senza tempo