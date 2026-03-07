Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Verstappen, incidente nel Q1 delle qualifiche del GP d'Australia. FOTO E VIDEO

gp australia fotogallery
10 foto

Il primo colpo di scena del 2026 arriva nelle qualifiche del GP d'Australia, con Max Verstappen che a metà del Q1 perde il controllo della sua Red Bull e finisce contro il muro. L'olandese accusa un problema alla mano (nessun infortunio dopo un controllo al centro medico), per lui anche qualifiche finite con grande anticipo. Guarda la sequenza dell'incidente. Il fine settimana della F1 live su Sky e in streaming su NOW

IL VIDEO DELL'INCIDENTEF1, GP AUSTRALIA: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE

ALTRE FOTOGALLERY

Verstappen subito eliminato: a muro nel Q1!

gp australia

Il primo colpo di scena del 2026 arriva nelle qualifiche del GP d'Australia, con Max Verstappen...

8 foto

GP Australia: risultati e tempi delle terze libere

IL PRIMO WEEKEND

George Russell su Mercedes domina le terze prove libere del Gran Premio d'Australia di Formula 1,...

22 foto

Antonelli, incidente nelle Libere 3: qualifiche ok

Formula 1

Il pilota italiano della Mercedes ha perso il controllo dell'auto in uscita di curva 2: contatto...

12 foto

F3, botto nella Sprint: la gara non riparte

MELBORUNE

Pauroso crash durante la prova Sprint della Formula 3: battaglia tra Wharton e Sharp, con...

6 foto

F1, le regole delle qualifiche: le novità 2026

2026

Giornata da non perdere a Melbourne, dove si assegna la prima pole position della stagione 2026...

5 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Sprint F3, vince Del Pino: gara chiusa dopo 8 giri

    MELBOURNE

    Il pilota spagnolo della Van Amersfoort Racing si aggiudica la Sprint Race dopo...

    Caos Straight line Mode: la Fia cambia, anzi no

    MELBOURNE

    Su sollecitazione di alcuni piloti, la Federazione aveva deciso di eliminare la quarta zona...

    Ford torna in F1: tutte le novità

    ford

    Dopo un'assenza di 22 anni, Ford torna nell’olimpo del motorsport collaborando allo sviluppo di...

    sponsorizzato