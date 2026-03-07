Verstappen, incidente nel Q1 delle qualifiche del GP d'Australia. FOTO E VIDEO
Il primo colpo di scena del 2026 arriva nelle qualifiche del GP d'Australia, con Max Verstappen che a metà del Q1 perde il controllo della sua Red Bull e finisce contro il muro. L'olandese accusa un problema alla mano (nessun infortunio dopo un controllo al centro medico), per lui anche qualifiche finite con grande anticipo. Guarda la sequenza dell'incidente. Il fine settimana della F1 live su Sky e in streaming su NOW
IL VIDEO DELL'INCIDENTE - F1, GP AUSTRALIA: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE
- Max Verstappen a metà del Q1 perde il controllo della sua Red Bull e finisce contro il muro. L'olandese accusa un problema alla mano, per lui anche qualifiche finite con grande anticipo.
- Ultimo errore in qualifica, Qatar 2025 (30/11/2025).
- L’ultima volta che Verstappen è partito al di fuori della top-10 in griglia è stato in Brasile l’anno scorso. Dalla pit-lane (virtualmente 19°) terminò terzo.