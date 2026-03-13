Dopo la sorpresa in Australia, Lindblad e Bortoleto out in SQ2 in Cina, con Hulkenberg, Ocon, Lawson e Colapinto. Delusione Williams in Q1: Sainz e Albon eliminati. Assieme a loro, la coppia Aston Martin Alonso e Stroll e il duo Cadillac Bottas e Perez. Il GP Cina è live su Sky e in streaming su NOW

F1, LA CRONACA DELLE QUALIFICHE SPRINT DEL GP CINA