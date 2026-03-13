F1, qualifiche Sprint GP Cina: i piloti eliminati e dove partiranno nella gara sui 100 km
Dopo la sorpresa in Australia, Lindblad e Bortoleto out in SQ2 in Cina, con Hulkenberg, Ocon, Lawson e Colapinto. Delusione Williams in Q1: Sainz e Albon eliminati. Assieme a loro, la coppia Aston Martin Alonso e Stroll e il duo Cadillac Bottas e Perez.
- HULKENBERG (AUDI), 11° IN 1:33.635
- OCON (HAAS), 12° IN 1:33.639
- LAWSON (RACING BULLS), 13° IN 1:33.714
- BORTOLETO (AUDI), 14° IN 1:33.774
- LINDBLAD (RACING BULLS), 15° IN 1:34.048
- COLAPINTO (ALPINE), 16° IN 1:34.327
- SAINZ (WILLIAMS), 17° IN 1:34.761
- ALBON (WILLIAMS), 18° IN 1:35.305
- ALONSO (ASTON MARTIN), 19° IN 1:35.581
- STROLL (ASTON MARTIN), 20° IN 1:36.151
- BOTTAS (CADILLAC), 21° IN 1:37.378
- PEREZ (CADILLAC), 22° SENZA TEMPO