Per la prima volta in carriera, George Russell conquista la pole Sprint. Il pilota Mercedes a Shanghai precede il compagno Antonelli (nessuna penalità per l'impeding), poi Norris, Hamilton, Piastri e Leclerc. Ecco la griglia di partenza. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP CINA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT