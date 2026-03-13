Offerte Sky
Per la prima volta in carriera, George Russell conquista la pole Sprint. Il pilota Mercedes a Shanghai precede il compagno Antonelli (nessuna penalità per l'impeding), poi Norris, Hamilton, Piastri e Leclerc. Ecco la griglia di partenza. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP CINA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT

La prima di Russell: albo della qualifica Sprint

classifica

A Shanghai è arrivata la prima pole Sprint di George Russell (Mercedes). Nell'albo d'oro, finora...

9 foto

Leclerc parte 6°: la griglia della Sprint in Cina

così al via

Per la prima volta in carriera, George Russell conquista la pole Sprint. Il pilota Mercedes a...

23 foto

GP Cina, gli eliminati nella qualifica Sprint

SHANGHAI

Dopo la sorpresa in Australia, Lindblad e Bortoleto out in SQ2 in Cina, con Hulkenberg, Ocon,...

13 foto

GP Cina: risultati e tempi delle libere

SHANGHAI

È di Russell su Mercedes il miglior crono nella unica sessione di libere del GP Cina, seconda...

22 foto

Cina, dai box alla pista: le FOTO del weekend

GP CINA

Secondo appuntamento del Mondiale 2026: la Formula 1 fa tappa in Cina. Qui, scatto dopo scatto,...

33 foto

    GP Cina, alle 8.30 qualifiche Sprint LIVE su Sky

    GP CINA SU SKY

    La Formula 1 pronta a vivere il secondo Gran Premio della stagione su una pista molto diversa da...

    Verstappen: "Ho parlato con Formula 1 e con Fia"

    GP Cina

    Max Verstappen ha parlato, alla vigilia del GP Cina, del gap che c'è tra Red Bull e i top team al...

    F1, controlli Fia a Mercedes di Russell: tutto ok

    Mercedes

    La Fia ha annunciato che, dopo il GP d'Australia di settimana scorsa, la Mercedes di George...