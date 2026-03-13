Formula 1, la griglia di partenza della sprint race in Cina
Per la prima volta in carriera, George Russell conquista la pole Sprint. Il pilota Mercedes a Shanghai precede il compagno Antonelli (nessuna penalità per l'impeding), poi Norris, Hamilton, Piastri e Leclerc. Ecco la griglia di partenza. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
- "No further action". Nessuna penalità per Kimi Antonelli, che era finito sotto investigazione per presunto impeding su Lando Norris nel corso delle qualifiche Sprint
- Norris ha infatti dichiarato di aver effettuato un "giro di riscaldamento spinto" e di non aver cercato di stabilire un tempo sul giro significativo
- Kimi resta dunque 2° in griglia
- Russell si prende la pole davanti all'altra Mercedes di Antonelli
- Poi Norris, Hamilton, Piastri e Leclerc. Ancora in difficoltà le Red Bull, con Verstappen è 8° e Hadjar 10°. Problema per Perez, niente qualifiche.
- La gara Sprint sabato alle 4 live su Sky e in streaming su NOW
- Di seguito la griglia di partenza della Sprint