F1, oggi libere del GP Cina: risultati e tempi a Shanghai

SHANGHAI fotogallery
22 foto

È di Russell su Mercedes il miglior crono nella unica sessione di libere del GP Cina, seconda prova del Mondiale 2026, caratterizzata da tanto graining e bloccaggi. Secondo Antonelli, poi le McLaren e le Ferrari. Male la Red Bull. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP CINA: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE SPRINT

