F1, riunione team principal: nessun correttivo per il Giappone, ma la qualifica...

Secondo quanto riportato da Roberto Chinchero su Motorsport.com, nel meeting di mercoledì i team principal hanno parlato dei problemi del nuovo regolamento: non ci saranno correttivi urgenti per il Gran Premio del Giappone, ma si lavorerà per trovare una soluzione per le qualifiche in vista del GP di Miami di inizio maggio. Il Mondiale torna il 29 marzo in Giappone: live su Sky e in streaming su NOW

Dopo la riunione dei team principal di mercoledì, in Formula 1 regna una calma apparente. Secondo quanto riportato da Roberto Chinchero su Motorsport.com, nonostante i timori apparsi durante i test sul nuovo regolamento tecnico, i primi due Gran Premi della stagione in Australia e in Cina hanno regalato spettacolo in gara con un buon livello di sorpassi e competizione. L'unica nota negativa è la qualifica, dove i piloti sono costretti a sollevare il piede dall'acceleratore anche nel giro lanciato per gestire la batteria. L'obiettivo è quello di farla tornare il momento in cui tutti spingono al 100%. Verranno consultati direttamente i piloti per capire come cambiare l'erogazione della potenza senza stravolgere il regolamento. Le modifiche al calendario permettono di gestire la situazione senza fretta: dopo la cancellazione dei Gran Premi in Bahrain e Arabia Saudita, la gara successiva al Giappone (29 marzo) sarà Miami il 3 maggio. Nessuna modifica tempestiva prima di Suzuka, quindi, ma si attendono i primi correttivi per la tappa statunitense: non si tratterà di una rivoluzione, ma di accorgimenti per ridurre i difetti del nuovo regolamento. Il fatto che molti si siano risolti con l'adattamento dei team alle nuove Power Unit fa capire che un altro cambio massiccio porterebbe più problemi che la stabilità regolamentare.