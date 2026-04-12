La rivelazione di Toto Wolff: "Quella volta che licenziai Hamilton e Rosberg..."

Il Mondiale di Formula 1 2026 è iniziato all'insegna della Mercedes. Alla prima stagione del nuovo regolamento, con 3 pole e 3 vittorie in altrettante gare, il team di Toto Wolff è tornato a dominare così come nel 2014, quando inaugurò l'era ibrida con un ciclo vincente che portò alla conquista di 7 titoli piloti e 8 campionati costruttori consecutivi. Oggi Kimi Antonelli comanda la classifica dall'alto dei suoi 72 punti, 9 in più del compagno di squadra George Russell. Ma il team principal e CEO della Mercedes ha sempre avuto le idee chiare: la squadra viene prima dei piloti. Parlando a The Athletic, Wolff ha spiegato: "Non esiste squadra dove due piloti non siano i principali rivali. La tua carriera dipende dal battere il tuo compagno. Vedo piloti felicissimi anche senza podio, per il solo fatto di aver battuto il compagno. È l'unico modo per misurare il proprio valore. In Mercedes devono capire che non ruota tutto intorno a loro. Accettiamo la competizione finché rispettano una linea rossa: non venirsi addosso. Non ho mai avuto paura di essere chiaro su questo". Lo sanno bene Lewis Hamilton e Nico Rosberg, compagni di squadra in Mercedes e rivali per il titolo dal 2014 al 2016.