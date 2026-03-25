La F1 è sbarcata in Giappone, dove la storia ci ha sempre regalato grandi ed entusiasmanti sfide grazie anche a una pista bellissima. Quest’anno con queste nuove macchine sarà una sfida ulteriore e le inseguitrici della Mercedes, Ferrari in primis, vogliono provare a mettere pressione. Il weekend di Suzuka sarà trasmesso interamente LIVE su Sky e in streaming su NOW

La Mercedes è il punto di riferimento . E lo sarà anche a Suzuka, terzo appuntamento di questa stagione prima della pausa forzata che terrà la F1 ferma ai box per un mese intero. La pista giapponese regalerà uno scenario ancora diverso: lunghi tratti misti con diversi curvoni veloci, poche frenate ma allo stesso tempo pochi allunghi davvero impegnativi. La gestione dell’energia potrebbe essere più simile team per team. Qui il carico conta e per venire incontro alle richieste delle monoposto 2026 la FIA ha inoltre aggiunto una seconda zona dove si potrà utilizzare l’aerodinamica attiva prima della famosa 130R. Mentre il terzo settore ha un asfalto totalmente nuovo. Tutti elementi non trascurabili.

Ferrari, obiettivo rompere il digiuno in Giappone

Nonostante negli ultimi quattro anni abbia dominato solo Verstappen e l’ultima vittoria non Red Bull o Mercedes risalga al 2011 con Button e la McLaren, la Ferrari ha la volontà non solo di confermarsi la prima inseguitrice della W17 ma anche provare a fare qualcosa di più. Le doti meccaniche e aerodinamiche la SF-26 ha ampiamente dimostrato di averle. Si dovrebbero inoltre rivedere tutte quelle soluzioni inedite, ma poi riviste, accantonate momentaneamente in Cina come l’ala Macarena. Ma è soprattutto nella gestione dell’energia nell’arco del giro che in Ferrari sono convinti di poter fare un salto in avanti lavorando sulle proprie caratteristiche. Da sempre Suzuka è terra di sogni, conquiste ma in cui serve anche coraggio. E questa Ferrari sembra averlo.