Il team principal della Ferrari alla vigilia del terzo fine settiman del Mondiale di F1 in Giappone: "Occasione per comprendere meglio la macchina, dobbiamo restare concentrati su noi stessi. Dopo questa gara avremo anche un mese a Maranello, che sarà importante per analizzare i dati raccolti nelle prime tre gare e continuare a sviluppare la SF-26 nella giusta direzione". Il weekend giapponese sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW

"Il Gran Premio di Cina è stato un’altra esperienza utile per noi. Abbiamo confermato alcuni degli aspetti positivi che avevamo visto a Melbourne, soprattutto in condizioni di gara, ma allo stesso tempo abbiamo constatato che ci sono ancora aree in cui dobbiamo migliorare. Il generale livello di competitività è molto alto e piccoli dettagli possono avere un grande impatto sul risultato". Lo ha detto Fred Vasseur, team principal della Ferrari, alla vigilia del terzo weekend del Mondiale di F1 in Giappone.



