Ferrari, Vasseur: "Suzuka un'occasione importante per noi"FERRARI
Il team principal della Ferrari alla vigilia del terzo fine settiman del Mondiale di F1 in Giappone: "Occasione per comprendere meglio la macchina, dobbiamo restare concentrati su noi stessi. Dopo questa gara avremo anche un mese a Maranello, che sarà importante per analizzare i dati raccolti nelle prime tre gare e continuare a sviluppare la SF-26 nella giusta direzione". Il weekend giapponese sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW
"Il Gran Premio di Cina è stato un’altra esperienza utile per noi. Abbiamo confermato alcuni degli aspetti positivi che avevamo visto a Melbourne, soprattutto in condizioni di gara, ma allo stesso tempo abbiamo constatato che ci sono ancora aree in cui dobbiamo migliorare. Il generale livello di competitività è molto alto e piccoli dettagli possono avere un grande impatto sul risultato". Lo ha detto Fred Vasseur, team principal della Ferrari, alla vigilia del terzo weekend del Mondiale di F1 in Giappone.
Vasseur: "In Giappone opportunità per comprendere meglio la SF-26"
"Suzuka è un circuito molto impegnativo e rappresenta un’altra opportunità importante per comprendere meglio la SF-26 e continuare a progredire. Dobbiamo restare concentrati su noi stessi, lavorare sull’intero pacchetto e assicurarci di mettere tutto insieme nel corso del weekend. Dopo questa gara avremo anche un mese a Maranello, che sarà importante per analizzare i dati raccolti nelle prime tre gare e continuare a sviluppare la SF-26 nella giusta direzione".