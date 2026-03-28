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- 1.A. Antonelli
- 2.G. Russell
- 3.O. Piastri
Formula 1, GP Giappone: terze libere ad Antonelli. Leclerc 3°, Hamilton 5°
Kimi Antonelli chiude al comando la terza e ultima sessione di prove libere in Giappone, seconda l'altra Mercedes di Russell. Altra prova di forza della W17 e altra prova di forza del pilota italiano anche nei confronti del compagno di squadra. Terza la Ferrari di Leclerc, quarta la McLaren di Norris. Quinto Hamilton, Norris sesto e limite raggiunto nella sostituzione delle batterie per questa stagione. Verstappen ottavo. Qualifiche alle 7
in evidenza
ANTONELLI FA SUE LE LIBERE 3 E SI CANDIDA PER LA POLE
Kimi Antonelli lancia un chiaro segnale in vista della qualifica del GP del Giappone. Il pilota italiano chiude al comando la terza e ultima sessione di prove libere con distacchi importanti dagli avversari, primo tra tutti il compagno di squadra Russell. Altra prova di forza della Mercedes e altra prova di forza e talento del bolognese già vincitore del GP Cina che diventa il candidato forte per la pole a Suzuka. Terza la Ferrari di Leclerc, quarta la McLaren di Norris. Hamilton quinto. Norris sesto e limite raggiunto nella sostituzione delle batterie per questa stagione. Solo ottavo Verstappen
CLASSIFICA E TEMPI DELLE TERZE LIBERE A SUZUKA
ANTONELLI IL PIU' VELOCE DELLE TERZE LIBERE IN GIAPPONE
- 2° Russell
- 3° Leclerc
7' al termine della terza sessione di prove libere
Verstappen segnala via radio problemi nel cambio delle marce
Si rilanciano ora entrambe le Mercedes
Antonelli primo in 1:29.362
Testacoda all'uscita dalla 'Spoon' per la Haas di Bearman
1:29.918 il tempo che tiene Russell al comando della sessione
19' al termine della terza sessione di prove libere del GP Giappone
Norris chiude in undicesima posizione il suo primo giro: 1:31.463
Va ora in pista la McLaren di Norris: batteria sostituita sulla MCL40 e 24' a disposizione per lui in questa FP3
Nuovi problemi per la McLaren e limite di una componente già raggiunto in questa stagioneVai al contenuto
Lawson, su Racing Bulls, chiude la top 10
Nono Verstappen, il suo miglior tempo è di 1:31.354
Quarto tempo per la McLaren di Piastri
Russell primo davanti ad Antonelli: 1:29.918
Fa fatica la Mercedes a fermare la macchina, soprattutto sul longitudinale. Cosa che si è verificata anche ieri: dopo Kimi, problemi al tornantino anche per Russell
Quinto tempo per Hamilton, tra Piastri e Lindblad
Errore di Antonelli e bloccaggio al tornantino
Altro scatto di Leclerc: primo con la Ferrari in 1:30.229
Terzo posto per la Mercedes di Russell
Sesto tempo per Verstappen, gomma gialla e non rossa come in precedenza segnalato dal monitor
Red Bull: gomma rossa per Verstappen, gialla per Hadjar
L'escursione sulla pista di poco fa è stata di Perez su Cadillac e non di Albon
Primo giro e 6 decimi dati alla Ferrari di Leclerc: Antonelli al comando delle FP3 con la sua Mercedes in 1:30.418
Escursione sulla ghiaia per la Williams di Albon
Le Red Bull pronte a scendere in pista
Va in pista Antonelli, gomma rossa sulla sua Mercedes
Si piazza al comando la Ferrari di Leclerc: 1:31.018
45' al termine della terza e ultima sessione di libere in Giappone
Terzo crono per l'Audi di Hulkenberg
Mercedes ancora ai box, i leader del Mondiale prendono tempo
1:31.056, torna al comando Hamilton: gomma rossa sulla Ferrari SF-26
Si rimette al comando delle FP3 Gasly: 1:32.251
Si mette a dettare il passo Hamilton: la sua Ferrari ha girato in 1:32.283
Entra in azione la Ferrari, Hamilton va per il suo primo giro di questa sessione di prove libere. La macchina sembra un po' più bilanciata rispetto a ieri, si è lavorato molto sul set-up dopo ieri
Al comando l'Alpine di Gasly: 1:32.860
BOX MCLAREN - Prosegue il lavoro sulla macchina di Norris: sostituzione (ancora una volta) della batteria. Terza unità, come detto, e limite previsto dal regolamento raggiunto
Di Colapinto su Alpine ilm primo tempo di oggi: ha girato in 1:33.665
VIA ALLA TERZA E ULTIMA SESSIONE DI LIBERE A SUZUKA
Lavori che proseguono sulla McLaren di Norris: sostituita ancora la batteria, è la terza e siamo al limite consentito dal regolamento. Potremmo non vederlo in pista in questa sessione?
Una giornata decisamente piacevole a Suzuka come racconta questa foto
Problema alla batteria per la McLaren di Norris, si lavora sulla monoposto Papaya: terze libere a rischio per il britannico campione del mondo in carica!
Si lavora freneticamente nel box della McLaren: la macchina di Norris è ancora sui cavalletti a 7' dal via della terza e ultima sessione di prove libere del GP Giappone
Amici di Sky, appassionati di F1, stiamo per seguire insieme le terze e ultime libere del GP Giappone: in tv la diretta è come sempre su Sky Sport F1 (canale 207); qui la nostra cronaca testuale giro dopo giro con il monitor dei tempi. Alle 7 si tornerà in pista per le qualifiche. Mettetevi comodi, in pista vi portiamo noi!
Il consueto grande entusiasmo dei tifosi a Suzuka
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Nome circuito: Suzuka Circuit
- Inaugurazione: 1962
- Lunghezza: 5,807 chilometri
- Curve: 18
- Giri del GP: 53 giri
Il layout del circuito di Suzuka
- Storico e amato dai piloti, il layout di Suzuka è unico a forma di "8"
- A livello tecnico, va ad esaltare l’efficienza aerodinamica delle vetture. Il tracciato presenta dei dislivelli altimetrici ed offre zone ad alta velocità alternate a settori difficili da affrontare, come la chicane che immette sul rettilineo finale
Intanto, Jannik Sinner è in finale a Miami! Il RACCONTOdelle semifinale contro Zverev e chi sarà il suo avversario ora
Sinner è in finale: Zverev lotta, ma cede in 2 setVai al contenuto
METEO - Nuvoloso con brevi schiarite; possibilità di pioggia moderta: 15-20%
LE GOMME PIRELLI IN GIAPPONE - Per Suzuka, il fornitore unico del Mondiale ha confermato la scelta più dura della sua gamma per far fronte alle enormi sollecitazioni laterali del tracciato giapponese. In pista vedremo C1-C2-C3, rispettivamente Hard-Medium-Soft. I DETTAGLI
Le gomme Pirelli per il GP Giappone a Suzuka: scelta conservativa e un debuttoVai al contenuto
A PIASTRI LE LIBERE 2 - L'australianoha firmato la miglior prestazione nella seconda sessione di prove libere in Giappone. Il pilota McLaren chiude in 1:30.133 davanti alle due Mercedes di Antonelli e Russell. Quarto Norris, che ha avuto qualche problema sulla sua vettura e ha iniziato in ritardo la sessione. Quinto Leclerc, sesto Hamilton. Verstappen chiude decimo.
A RUSSELL LE LIBERE 1 - La Mercedes ha chiuso al comando con Russell la prima sessione di prove libere a Suzuka, secondo il compagno di squadra Antonelli. Terza la McLaren di Norris, poi Piastri, Leclerc e Hamilton. Settimo Verstappen.
L'anomalo movimento dell'ala Mercedes in Cina: cosa è successo e la posizione Fia
LA RICOSTRUZIONE - I problemi della Mercedes con l'ala anteriore in Cina hanno sollevato dubbi e discussioni alla luce di una norma che appare violata per quanto visto a Shanghai. Ma cosa è successo? Qui la ricostruzione, le ipotesi e la posizione della Federazione che non è intervenuta.
Quel movimento anomalo dell'ala Mercedes in Cina: cosa è successoVai al contenuto
Sognando Rosso, il documentario su Sky
DA NON PERDERE - La storia mai raccontata finora dell’uomo che ha ricostruito il sogno Ferrari: Luca Cordero di Montezemolo, scelto personalmente da Enzo Ferrari per salvare il Cavallino Rampante, una tra le icone nel nostro Paese. Appuntamento con il documentario 'Sognando Rosso', disponibile anche on demand
Il terzo appuntamento del Mondiale da seguire LIVE su Sky
Appuntamento in diretta esclusiva con il terzo round della stagione2026 di F1, il Gran Premio del Giappone,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Stanotte terze libere alle 3.30, mentre alle 7 si assegna la pole. Domenica alla stessa ora il semaforo verde della gara., con repliche per tutta la giornata (alle 11.15, alle 14 e alle 18).
La nostra squadra per raccontarvi tutta la Formula 1
Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito
Al termine del GP Giappone non perdere Race Anatomy
L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti
Torna l'ora legale nella notte tra sabato e domenica
L'ora legale tornerà in vigore nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, quando alle 2 del mattino dovranno essere spostare avanti le lancette alle 3. Quindi occhio per l'inizio del Gran Premio a Suzuka...
Notte sabato 28-domenica 29 marzo
- Ore 5.30: Paddock Live
- Ore 7: F1 - Gara
- Ore 9: Paddock Live
- Ore 9.30: Debriefing
- Ore 10: Notebook
- Ore 10.15: Race Anatomy
Il programma delle repliche oggi sul canale 207
- Ore 11.45: F1 – qualifiche (replica)
- Ore 13.30: F1 – qualifiche (replica)
- Ore 16: F1 – qualifiche (replica)
- Ore 18: F1 – qualifiche (replica)