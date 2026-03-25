Il post social di Lewis

"Di nuovo nel dojo. E' incredibile aver potuto fare lezione con Tetsuro Shimaguchi, un leggendario artista samurai. Ha curato le coreografie di tutti i combattimenti con la spada in 'Kill Bill', il che è pazzesco. E' uno dei miei film preferiti di sempre. La lezione mi ha riportato indietro nel tempo, ricordandomi di quando facevo karate da bambino. Avevo iniziato a prendere lezioni per imparare a gestire i bulli a scuola, ma mi ha insegnato molto più che a difendermi: mi ha trasmesso disciplina, rispetto e umiltà. Ho preso lezioni ogni settimana per sette anni e ogni classe iniziava inginocchiandoci e inchinandoci al nostro sensei. Ho fatto lo stesso ieri per iniziare la mia lezione con Tetsuro. E' straordinario quando nella vita si creano questi momenti di chiusura del cerchio. Da piccolo non capivo perché dovessimo inchinarci, ma crescendo e imparando a rispettare la tradizione, ho iniziato ad apprezzare la bellezza di quel gesto. Grazie, Sensei, e grazie Tokyo per la bellezza, la cultura e la calorosa accoglienza".