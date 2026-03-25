Hamilton samurai verso il GP Giappone: "Mi ricorda il karate, mi difendevo così dai bulli"Formula 1
Prima del GP di Suzuka, Lewis Hamilton ha imbracciato la katana con il maestro di Kill Bill, ricordando il suo passato: "Da piccolo ho iniziato per difendermi dai bulli. Ecco cosa ho imparato". Guarda FOTO e VIDEO. Il GP Giappone e tutto il Mondiale in diretta su Sky e in streaming su NOW
In attesa di scendere in pista a Suzuka, Lewis Hamilton ha fatto lezione in un dojo a Tokyo con Tetsuro Shimaguchi, artista samurai che ha curato tutte le coreografie dei combattimenti con la spada nel film 'Kill Bill'. Imbracciare la katana gli ha ricordato la sua infanzia, quando aveva deciso di imparare il karate per difendersi dai bulli a scuola.
Il post social di Lewis
"Di nuovo nel dojo. E' incredibile aver potuto fare lezione con Tetsuro Shimaguchi, un leggendario artista samurai. Ha curato le coreografie di tutti i combattimenti con la spada in 'Kill Bill', il che è pazzesco. E' uno dei miei film preferiti di sempre. La lezione mi ha riportato indietro nel tempo, ricordandomi di quando facevo karate da bambino. Avevo iniziato a prendere lezioni per imparare a gestire i bulli a scuola, ma mi ha insegnato molto più che a difendermi: mi ha trasmesso disciplina, rispetto e umiltà. Ho preso lezioni ogni settimana per sette anni e ogni classe iniziava inginocchiandoci e inchinandoci al nostro sensei. Ho fatto lo stesso ieri per iniziare la mia lezione con Tetsuro. E' straordinario quando nella vita si creano questi momenti di chiusura del cerchio. Da piccolo non capivo perché dovessimo inchinarci, ma crescendo e imparando a rispettare la tradizione, ho iniziato ad apprezzare la bellezza di quel gesto. Grazie, Sensei, e grazie Tokyo per la bellezza, la cultura e la calorosa accoglienza".