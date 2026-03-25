Max Verstappen non si ferma mai: in attesa del weekend di gara a Suzuka, il campione olandese ha corso mercoledì sotto la pioggia al Fuji a bordo di una Nissan Z NISMO GT500 con i colori Red Bull. Guarda il VIDEO (del profilo X @kazu23_35). Il GP Giappone e tutto il Mondiale in diretta su Sky e in streaming su NOW

Cosa fa Max Verstappen quando non guida una Formula 1? Semplice: guida qualcos'altro. Dopo lo scorso weekend passato a correre al Nurburgring con la NLS 2 (dove ha ottenuto pole e vittoria prima di venire squalificato), mercoledì il quattro volte campione del mondo è stato avvistato dall'utente X @kazu23_35 a girare sotto la pioggia sul circuito del Fuji con una Nissan Z NISMO GT500 con livrea Red Bull. Venerdì sarà nuovamente in pista per le prime due sessioni di prove libere del GP del Giappone a Suzuka. Insomma, l'olandese non si ferma mai.