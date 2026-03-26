Il pilota della Ferrari nella conferenza che apre il terzo appuntamento del Mondiale di F1 in Giappone: "La Mercedes ha un vantaggio significativo, ma questo non mi scoraggia, dobbiamo concentrarci su noi stessi. Dopo la prima sessione di libere capiremo dove siamo rispetto a loro". E spiega qual è la differenza più grande tra i due team al momento. Il weekend del GP Suzuka in diretta su Sky e in streaming su NOW GUIDA TV: IL GP DEL GIAPPONE IN DIRETTA SU SKY

Crescere e ridurre il cap da una Mercedes partita fortissimo in questo Mondiale. La Ferrari sa bene che in Giappone dovrà confermare la solidità mostrata finora per non perdere di vista le W17 di Antonelli e Russell, nella speranza di poter sfruttare al meglio la pausa di aprile e giocarsela fino in fondo con il team di Toto Wolff. "Penso che dopo la prima sessione di prove libere sapremo a che punto siamo rispetto alla Mercedes - ha detto Charles Leclerc in conferenza a Suzuka -. Aspettiamo e vediamo, saranno forti sul rettilineo ma il circuito è tortuoso nei primi due settori...".

Leclerc: "Vantaggio significativo di Mercedes, ma presto arriveranno aggiornamenti" "Come dicono tutti, in questo campionato è tutta una questione di sviluppo. Per ora siamo in una posizione discreta, vogliamo vincere le gare ma sembra difficile perché la Mercedes sta ottenendo risultati di alto livello. So che arriveranno presto degli aggiornamenti. La Mercedes ha un vantaggio significativo, ma questo non mi scoraggia, dobbiamo concentrarci su noi stessi".

"L'ottimizzazione della power unit la differenza più grande tra Ferrari e Mercedes" "Siamo ancora all'inizio della stagione, quindi penso che sia possibile battere la Mercedes, ma è una sfida enorme - afferma Leclerc - l'ottimizzazione della power unit è probabilmente la differenza più grande tra noi e loro."