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F1, non solo la W17 di Antonelli e Russell: a Suzuka tutte le Mercedes diventano 'lupi'

Formula 1

La W17 di Antonelli e Russell con un lupo sull'ala anteriore, ma anche le Mercedes stradali a Suzuka non sono da meno e hanno rivisto il loro design per il weekend in cui il team è protagonista di un'iniziativa e di una campagna promozionale per Y-3 (marchio legato ad Adidas) guidato dallo stilista giapponese Yohji Yamamoto. Oltre alla monoposto e all'abbigliamento del team, diventa 'famelica' anche la Mercedes-AMG GT (nella foto la versione coupé stradale). Il GP di Suzuka live su Sky e in streaming su NOW

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