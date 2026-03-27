I problemi della Mercedes con l'ala anteriore in Cina hanno sollevato dubbi e discussioni alla luce di una norma che appare violata per quanto visto a Shanghai. Ma cosa è successo? Qui la ricostruzione, le ipotesi e la posizione della Federazione che non è intervenuta. Tutto il fine settimana del GP Giappone è in diretta su Sky e in streaming su NOW F1, GP GIAPPONE: HIGHLIGHTS DELLE LIBERE

Un movimento non colto subito nel weekend di Shanghai, ma che poi ha preso piede con il più classico dei tam tam social dopo la gara in Cina: l'ala anteriore Mercedes, al momento di richiudersi alla staccata della curva 14, effettuava il movimento in modo lento, in due tempi e non in uno come previsto dal regolamento tecnico. Ma tutto questo ha rappresentato un vantaggio o meno dal punto di vista prestazionale? La risposta non sembra essere affermativa, ma resta comunque una difformità rispetto a quanto stabilito dalle regole. La norma, l'articolo C3.10.10, parla chiaro in tal senso: "Il flap può avere un tempo di transizione massimo tra le due posizioni fisse di 400ms (4 decimi al secondo)".

I problemi segnalati dai piloti Mercedes a Shanghai Cosa ha determinato l'anomalia Mercedes? Di sicuro, sin dalle qualifiche di Shanghai i piloti della W17 avevano segnalato problemi all'ala anteriore fino alla rapida sostituzione sulla monoposto #63 di Russell, mentre Antonelli sottolineava problemi proprio nella chiusura. Se avaria è stata, ciò spiega la mancata investigazione post gara da patte della Fia ma anche lo scarso pressing degli avversari nel chiedere chiarimenti. Un problema tecnico, un'avaria appunto, che secondo alcune fonti (The Race) sarebbe nato da un errore di calcolo degli ingegneri di Brackley.

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Perché la Fia non è intervenuta? La spiegazione del direttore tecnico Tombazis Nicholas Tombazis, direttore tecnico FIA, ha spiegato a Sky il discusso caso dell'ala anteriore Mercedes vista weekend della F1 in Cina, di fatto assolvendo la squadra di Toto Wolff: "Questi sono regolamenti nuovi, ci sono vari punti di adattamento di tutte le squadre, noi abbiamo un approccio molto consistente con tutte le squadre su piccole irregolarità, non siamo pronti a portare tutti dai commissari per qualunque cosa piccola. Per quanto riguarda l’ala Mercedes, la dinamica non aveva un effetto prestazionale, non era neanche una cosa fatta apposta, era un problema meccanico simile a problemi che hanno altre squadre".