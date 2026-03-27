La storia mai raccontata finora dell’uomo che ha ricostruito il sogno Ferrari: Luca Cordero di Montezemolo, scelto personalmente da Enzo Ferrari per salvare il Cavallino Rampante, una tra le icone nel nostro Paese. Appuntamento con il documentario 'Sognando Rosso', il 27 marzo alle 22.45 su Sky Sport Arena, in streaming su NOW e disponibile on demand

Sognando Rosso, il documentario diretto, prodotto e scritto dallo sceneggiatore di Senna, Manish Pandey, e co‑diretto da Christopher M. Armstrong, da non perdere stasera, 27 marzo, su Sky Sport Arena, in streaming su NOW e disponibile on demand. Il documentario racconta l’incontro tra Chris Harris, celebre volto di Top Gear, e Luca Cordero di Montezemolo. Attraverso luoghi iconici e ricchi di memoria, Montezemolo intreccia il racconto della propria vita con quello della Ferrari: un viaggio nel glorioso passato del Cavallino, dagli anni Settanta agli anni Novanta, attraversando i trionfi irripetibili di Niki Lauda e Michael Schumacher, il rapporto con Enzo Ferrari e i legami con la famiglia Agnelli, prima fra tutti. Il documentario mescola rare immagini d’archivio e ricordi per raccontare la storia di un uomo che ha definito il motorsport moderno e il business italiano e che ha salvato la Ferrari, non una, ma ben due volte.

Montezemolo, il racconto della sua vita Scelto personalmente da Enzo Ferrari nel 1973 per guidare la Scuderia Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo ha supervisionato il Campionato Mondiale di Niki Lauda nel 1975 e ha gettato le basi per il ritorno al dominio della Ferrari. Assumendo la guida dell'azienda nel 1991, Montezemolo ha portato Ferrari diventare non solo una potenza nelle corse, ma anche un'icona globale del lusso, in grado di rivaleggiare con i marchi più rinomati al mondo. Montezemolo ha inoltre ricoperto la carica di Presidente di Fiat, Maserati e Alitalia, ha guidato il Comitato Organizzatore delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 e, in qualità di Presidente di Confindustria, ha promosso l'industria, l'innovazione e l'artigianato italiani sulla scena mondiale.

Montezemolo: "Ho vissuto la mia vita a tutta velocità" "Ho vissuto la mia vita a tutta velocità e questo film cattura questo spirito - spiega Montezemolo - sullo sfondo mozzafiato della bellezza senza tempo dell'Italia. È una storia di passione, resilienza e ricerca dell'eccellenza, valori che definiscono la Ferrari e che, spero, ispirino gli altri. Dai trionfi nei campionati mondiali alle sfide che mi hanno messo alla prova, Sognando Rosso riflette non solo il mio percorso, ma anche le persone e i momenti incredibili che lo hanno plasmato”.