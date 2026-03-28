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F1, pagelle delle qualifiche al GP Giappone di Leo Turrini: Antonelli gigante da 10 e lode

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©IPA/Fotogramma

Kimi Antonelli si porta a casa un'altra pole position e un altro 10 e lode. Eroico Bortoleto nella terra dei Mondiali di Senna. Verstappen dietro ad Hadjar: bocciato. Qui tutti i voti del sabato a Suzuka. Il weekend della F1 è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

F1, GP GIAPPONE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE

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