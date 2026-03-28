Kimi Antonelli si porta a casa un'altra pole position e un altro 10 e lode. Eroico Bortoleto nella terra dei Mondiali di Senna. Verstappen dietro ad Hadjar: bocciato. Qui tutti i voti del sabato a Suzuka. Il weekend della F1 è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

F1, GP GIAPPONE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE