F1, pagelle delle qualifiche al GP Giappone di Leo Turrini: Antonelli gigante da 10 e lode
Kimi Antonelli si porta a casa un'altra pole position e un altro 10 e lode. Eroico Bortoleto nella terra dei Mondiali di Senna. Verstappen dietro ad Hadjar: bocciato. Qui tutti i voti del sabato a Suzuka. Il weekend della F1 è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
- Si vede che ha letto i fumetti Manga! Superbo sulla pista dei giganti. Perché Ringhio Gattuso non lo fa giocare contro la Bosnia nello spareggione di martedì?
- Brutta legnata, caro George. L’Harry Potter di Bologna sta diventando un grattacapo.
- Nell’ultimo tentativo rende omaggio a Sandro Munari, l’eroe dei rally. Cosa non si fa pur di mettere la Rossa in seconda fila.
- Dignitosamente relegato al rango di comparsa.
- Se domani riesce a partire finalmente il suo mondiale potrebbe davvero cominciare.
- È il campione del mondo in carica. Ancora per poco, a occhio e croce.
- Va bene, non esistono più le mezze stagioni e nemmeno le Red Bull di una volta. Auto inguidabile, regole che non gli piacciono (eufemismo) e bla bla bla. Ma Super Max è andato più piano di Hadjar!
- Ha tenuto dietro l’Olandese Volante. Tanta roba, anche se forse è un caso. E’ un caso?
- Sarà l’età di chi qui scrive le pagelle ma rivedere un brasiliano tra i migliori sul circuito dei tre titoli mondiali di Senna, insomma, fa battere il cuore.
- Il vecchiaccio non riesce a tirar fuori il potenziale della Audi Binotta.
- Tenetelo d’occhio, il giovanotto. Prima volta in F1 a Suzuka ed entra subito in Top Ten. Banzai!
- Il Rookie Lindblad gli rifila quasi mezzo secondo. Troppo.
- Il compagno di squadra chez Alpine gli sta davanti quasi di un secondo.
- Sempre più convincente, lui il motorone Mercedes se lo sta godendo.
- Il voto è al fresco paparino, di sicuro la paternità non lo farà andare più piano, a quello pensa già la Aston Martin …
- Pare abbia detto al babbo che la Honda ha confezionato una power unit di cartone.
- L’eliminazione in Q3 è la prima delusione stagionale per l’Orsetto. Si rifarà in gara.
- Meglio del compagno di squadra in casa Haas.
- Secondo voci non confermate la Cadillac non porta in pista una monoposto ma un pick up.
- Forse si sta chiedendo chi glielo ha fatto fare di tornare in Formula Uno con una macchina (?) del genere.
- Più lento di Sainz, fermo restando che si fa fatica a credere che pure la Williams utilizzi il motorone Mercedes con tanto di barbatrucco.
- Se non altro lui la Williams in Q2 ce l’ha portata.