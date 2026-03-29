Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori dopo il Gp Giappone a Suzuka
Kimi Antonelli è il nuovo leader del Campionato del mondo: con il successo di Suzuka, l'italiano passa il compagno di squadra George Russell. Leclerc rafforza la terza posizione, nel Costruttori la Ferrari insegue la Mercedes. Il Mondiale torna dal 1° maggio a Miami: tutto live su Sky e NOW
- Mercedes 135 punti
- Ferrari 90
- McLaren 46
- Haas 18
- Alpine 16
- Red Bull 16
- RB 14
- Audi 2
- Williams 2
- Cadillac 0
- Aston Martin 0