Il pilota olandese della Red Bull ribadisce le sue sensazioni alla luce della nuove regole del campionato e alla BBC dice: "Sto riflettendo su tutto ciò che accade in questo paddock. Ci sono 22 gare e mi chiedo, ne vale la penaoo preferirei stare più a casa con la mia famiglia, vedere i miei amici, dato che non mi diverto più?". Il Mondiale torna dal 1 al 3 maggio a Miami

Max Verstappen non esclude la possibilità di lasciare la Formula 1 alla fine della stagione, con due anni di anticipo rispetto alla scadenza del sui contratto con la Red Bull. L'olandese ne ha parlato in un' intervista alla Bbc dopo l'ottavo posto nel GP del Giappon e, vinto da Kimi Antonelli, ribadendo il concetto di "non apprezzare più la Formula 1" frutto dei nuovi regolamenti tecnici e rispondendo così alla domanda se pensa ad un ritiro anticipato: "È quello che sto dicendo. Sto riflettendo su tutto ciò che accade in questo paddock - ha detto -. Ci sono 22 gare e mi chiedo: ne vale la pena o preferirei stare più a casa con la mia famiglia, vedere i miei amici, dato che non mi diverto più?".

Verstappen: "Non mi diverto e mi viene da pensare che non sia più ciò che voglio fare"

Il quattro volte campione del mondo, 28 anni, ha poi sostenuto che a pesargli non sono i risultati deludenti, "perchè so che non si può vincere o lottare per il podio ogni volta ma se ti trovi in settima o ottava posizione e non ti diverti perché non ti sembra naturale per un pilota l'attuale formula. Io cerco di adattarmi ma non è bello il modo in cui devi correre. È controproducente per la guida e a un certo punto, penso che non è più quello che voglio fare". "E' bello vincere, guadagnare, ma io voglio essere qui per divertirmi, passare dei bei momenti e godermi la gara. Al momento non è proprio così", ha concluso Verstappen.