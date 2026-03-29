Una curiosità dietro la seconda vittoria in carriera di Kimi Antonelli, la prima di un italiano a Suzuka dopo quella rocambolesca di Riccardo Patrese nel 1992. Sul podio, fra le sue mani non c’era la tradizionale bottiglia di champagne, come avevano regolarmente Oscar Piastri e Charles Leclerc (arrivati rispettivamente secondo e terzo). L'italiano della Mercedes ha festeggiato con una bevanda analcolica perché in Giappone l'età legale per consumare alcolici (e fumare) è 20 anni. Kimi li compirà il prossimo 25 agosto. Dal 1° aprile 2022 la maggiore età in Giappone è stata abbassata da 20 a 18, ma per gli alcolici è rimasto il limite dei 20 anni. Poco male, però: i suoi compagni di podio hanno rimediato subito dopo. Antonelli non avrà avuto lo champagne in mano, ma è finito per avercelo... su tutta la tuta!