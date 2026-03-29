Kimi Antonelli, niente champagne sul podio di Suzuka: ecco perchéla curiosità
Agli occhi dei più attenti non è sfuggito un particolare: sul podio dopo la vittoria del Gp del Giappone (la seconda consecutiva in Formula 1) Kimi Antonelli non aveva una bottiglia di champagne. Il motivo? In Giappone l’età minima per bere alcolici è 20 anni, che Kimi compirà ad agosto
Una curiosità dietro la seconda vittoria in carriera di Kimi Antonelli, la prima di un italiano a Suzuka dopo quella rocambolesca di Riccardo Patrese nel 1992. Sul podio, fra le sue mani non c’era la tradizionale bottiglia di champagne, come avevano regolarmente Oscar Piastri e Charles Leclerc (arrivati rispettivamente secondo e terzo). L'italiano della Mercedes ha festeggiato con una bevanda analcolica perché in Giappone l'età legale per consumare alcolici (e fumare) è 20 anni. Kimi li compirà il prossimo 25 agosto. Dal 1° aprile 2022 la maggiore età in Giappone è stata abbassata da 20 a 18, ma per gli alcolici è rimasto il limite dei 20 anni. Poco male, però: i suoi compagni di podio hanno rimediato subito dopo. Antonelli non avrà avuto lo champagne in mano, ma è finito per avercelo... su tutta la tuta!