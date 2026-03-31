Max Verstappen ha una clausola per uscire dal contratto con la Red Bull nel caso non occupi i primi due posti del Mondiale alla pausa estiva del campionato. Lo riporta il The Telegraph. Vista la competitività della monoposto austriaca, in questo caso l'addio sarebbe davvero vicino...

Dopo aver parlato apertamente di ritiro al termine del GP del Giappone, in una F1 che "non lo diverte più", Max Verstappen continua a far parlare di sè. Questa volta la notizia arriva dalla Gran Bretagna e più precisamente dal The Telegraph: l'olandese ha una clausola nel contratto che gli permette di svincolarsi nel caso in cui non occupi le prime due posizioni della classifica mondiale alla pausa estiva del campionato 2026. Con la Red Bull attualmente in grande difficoltà in questo inizio di stagione, sembra molto difficile vedere un Verstappen insidiare le prime due posizioni del Mondiale da qui a fine luglio. Sono ancora 7 i GP previsti prima della pausa estiva, ma finora SuperMax di Super ha fatto vedere ben poco, come dimostrano i soli 12 punti raccolti in tre gare, che lo relegano in 9^ posizione a ben 60 lunghezze dal leader Antonelli e 51 da Russell. Un distacco difficilmente colmabile, salvo improvvisi e imprevisti stravolgimenti di forze in campo.