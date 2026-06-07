Antonelli merita 11: le PAGELLE del GP Monaco

Antonelli è più forte di tutto e di tutti, semplicemente fenomenale. Dall'altra parte del box, il povero Giorgione sta vivendo un incubo. E riguardo a Hamilton, solo Kimi è più forte dell'effetto Kim. Il Mondiale torna dal 12 al 14 giugno a Barcellona: tutto live su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

F1, GP MONACO: HIGHLIGHTS