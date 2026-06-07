Antonelli merita 11: le PAGELLE del GP Monaco

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F1, pagelle del GP Monaco di Leo Turrini: Kimi merita 11, 0 per Russell

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©IPA/Fotogramma

Antonelli è più forte di tutto e di tutti, semplicemente fenomenale. Dall'altra parte del box, il povero Giorgione sta vivendo un incubo. E riguardo a Hamilton, solo Kimi è più forte dell'effetto Kim. Il Mondiale torna dal 12 al 14 giugno a Barcellona: tutto live su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

F1, GP MONACO: HIGHLIGHTS

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