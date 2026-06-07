Kimi Antonelli scatenato! Il traguardo di Monte-Carlo, l'abbraccio e la festa con il team Mercedes e infine il tuffo in mare con il papà per celebrare il quinto successo (consecutivo) nella sua seconda stagione di F1. Il 19enne italiano della Mercedes vola al comando della classifica, dove ora è a +66 sul secondo (Hamilton). Qui le immagini che raccontano la gioia per l'ultimo trionfo. Il Mondiale torna dal 12 al 14 giugno a Barcellona: tutto live su Sky e in streaming su NOW

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