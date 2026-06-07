Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

F1, festa Antonelli: dal trionfo al tuffo in mare col papà a Monaco. FOTO

MERCEDES fotogallery
20 foto

Kimi Antonelli scatenato! Il traguardo di Monte-Carlo, l'abbraccio e la festa con il team Mercedes e infine il tuffo in mare con il papà per celebrare il quinto successo (consecutivo) nella sua seconda stagione di F1. Il 19enne italiano della Mercedes vola al comando della classifica, dove ora è a +66 sul secondo (Hamilton). Qui le immagini che raccontano la gioia per l'ultimo trionfo. Il Mondiale torna dal 12 al 14 giugno a Barcellona: tutto live su Sky e in streaming su NOW

GUARDA IL VIDEOHIGHLIGHTS

ALTRE FOTOGALLERY

Antonelli merita 11: le PAGELLE del GP Monaco

di leo turrini

Antonelli è più forte di tutto e di tutti, semplicemente fenomenale. Dall'altra parte del box, il...

22 foto

Kimi a +66 su Hamilton: classifiche del Mondiale

MONDIALE 2026

Kimi Antonelli allunga in maniera significativa dopo il quinto trionfo consecutivo a Monte-Carlo:...

23 foto

Le classifiche del Mondiale di F1

LA STAGIONE

Kimi Antonelli allunga nel campionato dopo il trionfo nel GP di Monaco: ora Lewis Hamilton è...

23 foto

Da Kim Kardashian a Trump Jr: chi c'è a Monaco

MONTE-CARLO

Una lunga passerella di stelle dello spettacolo e dello sport a Monte-Carlo: tutti i personaggi...

28 foto

Hamilton, un abito principesco a Monaco

'LEWISTYLE'

Terzo in griglia di partenza a Monte-Carlo ma davanti a tutti, come sempre, nello stile Lewis...

7 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Leclerc e le parole sui freni: comunicato Brembo

    GP MONACO

    L'azienda che produce i freni per la Ferrari commenta le parole del monegasco nel post-gara:...

    F2, Feature a Tsolov. Minì resta leader

    MONTE-CARLO

    Tsolov vince la Feature Race nel Principato davanti a Dunne (Rodin), terzo Beganovic (Dams). Minì...

    F3, festa italiana con Badoer: vince la Feature

    MONTE-CARLO

    Vittoria italiana di Brando Badoer (Rodin) nella Feature Race con uno splendido flag to flag....