Il passaggio di Gianpiero Lambiase alla corte di Andrea Stella in McLaren non è solo una scelta di vita e professionale. È l'ultimo tassello che certifica lo sfaldamento della dinastia Red Bull post-Horner e che va a spezzare il legame simbiotico con Max Verstappen. Una mossa che accende il mercato e apre scenari clamorosi per il futuro del campione olandese. Il Mondiale torna il 1° maggio a Miami in diretta su Sky e in streaming su NOW LAMBIASE IN MCLAREN: L'UFFICIALITA' DEL TEAM

Anche la Gran Bretagna ha la sua Silicon Valley, ma a declinazione motoristica. Situata principalmente nel Northamptonshire e nelle contee vicine, la Motorsport Valley in Inghilterra è il cuore pulsante della Formula 1 e dell'ingegneria ad alte prestazioni. L'80% degli ingegneri del motorsport mondiali gravitano in quest’area, dove infatti molti team hanno la loro factory, come McLaren, Red Bull, Mercedes, Aston Martin solo per citare le principali. Ed è proprio questa circoscritta zona geografica la sede spesso di movimenti e scambi di personale e ingegneri tra squadre, o l’approdo di chi è nato e poi cresciuto nella nostra di Motor Valley per poi trovare sbocchi e posti di prestigio là dove la Formula Uno la si fa e ultimamente la si vince anche.

Addio Lambiase, l'ultimo pezzo del dominio Red Bull Anche questo, rimanere fedeli al proprio territorio e alle importanti esigenze familiari, insieme a una crescita umana, professionale e di status, nonché economica, hanno portato Gianpiero Lambiase a fare una scelta di vita importante. Lasciare una famiglia, la Red Bull, alla quale era approdato nel 2015 accanto a Daniil Kvyat per poi passare subito ad affiancare un giovanissimo Max Verstappen, quello che ormai considera un 'fratello minore' e con il quale ha costruito tantissimo, sia a livello umano che professionale e di risultati. Basta guardare alle 71 vittorie di Max e i quattro mondiali vinti praticamente insieme, all’unisono, tra testa, voce, piede ed estro di entrambi. E' l’ultimo pezzo di una Red Bull che quasi fino all’anno scorso ha vinto tantissimo ma che lentamente si è sgretolata dopo l'affaire Horner: partendo proprio dall’ex team principal, senza dimenticare Adrian Newey, Rob Marshall, Jonathan Wheatley fino a Helmut Marko e Craig Skinner. Tutte figure di alto profilo che hanno lasciato o sono state allontanate dal team austriaco in questi ultimi mesi, alle quali ora si aggiunge anche Giampiero Lambiase. Negli ultimi anni tante squadre gli hanno fatto la corte: la Ferrari lo aveva cercato nel 2024, mentre in questi mesi anche Lawrence Stroll gli aveva fatto una super offerta per portarlo in Aston Martin come team principal. Ha sempre detto no, fino ad ora. La sua priorità è sempre stata quella di rimanere al fianco di Verstappen, anche quando l'anno scorso ha affrontato una difficile situazione personale che lo ha portato a saltare anche qualche gara per stare vicino alla moglie malata. Dall’essere la 'semplice voce' che in mondo visione tutti riconoscevano come la guida di Max, la Red Bull gli ha riconosciuto sempre più responsabilità. Ma non è stato abbastanza.