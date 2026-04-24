La Turchia e Istanbul tornano nel calendario del Mondiale di Formula 1 a partire dal campionato 2027: le ultime apparizioni del tracciato turco nel biennio 2020-2021, quando fu necessario far fronte alle criticità legate al Covid. Allora a vincere furono Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. La stagione in corso riparte nel weekend del 3 maggio a Miami: in su Sky e in streaming su NOW

Il GP Turchia torna nel calendario del Mondiale di Formula 1 , ora è ufficiale. L'annuncio è arrivato a una settimana dalla ripresa del campionato (3 maggio a Miami) e vedrà il circuito di Istanbul protagonista dal 2027 con un accordo di cinque stagioni (fino al 2031 compreso). le ultime apparizioni di questo tracciato ci riportano al biennio 2020-2021 , quando fu necessario far fronte alle problematiche legate al Covid. Allora a vincere furono Lewis Hamilton e Valtteri Bottas .

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"Istanbul Park - si legge nel comunicato ufficiale - è entrato a far parte del calendario di Formula 1 nel 2005 e si è rapidamente guadagnato la reputazione di uno dei circuiti più tecnicamente impegnativi del campionato. Il tracciato di 5,33 chilometri presenta notevoli dislivelli che mettono alla prova sia l'abilità del pilota che le prestazioni della vettura. La curva 8 , con i suoi molteplici punti di corda, rappresenta un'incredibile prova di precisione e determinazione per il pilota, sfidando la sua capacità di mantenere velocità ed equilibrio lungo la sua lunga e ampia curva a sinistra ".

Stefano Domenicali, Presidente e CEO della F1: "Storia e tradizione"

"Siamo lieti di tornare nell'incredibile e vibrante città di Istanbul dal 2027 per entusiasmare tutti i nostri fan in Turchia e nel mondo su uno dei circuiti più emozionanti e impegnativi della Formula 1. Istanbul, come città, rappresenta una porta d'accesso culturale tra Europa e Asia, offrendo un mix unico di storia e tradizione con un approccio lungimirante allo sport, al business e all'intrattenimento.

Desidero ringraziare Sua Eccellenza il Presidente Erdoğan, il Ministero della Gioventù e dello Sport, il Ministero della Cultura e del Turismo e la Federazione Turca di Automobilismo per il loro supporto nel garantire il ritorno della Formula 1. Molti momenti memorabili della storia del nostro sport sono stati scritti all'Istanbul Park e sono entusiasta di iniziare il prossimo capitolo della nostra partnership, offrendo ai fan l'opportunità di vivere gare ancora più incredibili in una location davvero fantastica".