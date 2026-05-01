Formula 1, GP Miami: la diretta delle prove libere negli Usa
Una sola sessione di libere da novanta minuti nel venerdì che segna il ritorno del Mondiale di F1 dopo un mese di stop e che precede anche la seconda Sprint Race del 2026. Attesa per le tante novità, tra regole e aggiornamenti, previsti in questo fine settimana. Alle 22.30 sarà la volta della qualifica per la gara sui 100 km. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW
in evidenza
Si piazza al comando Leclerc in 1:31.874
Hamilton quarto in 1:32.564
Settimo tempo per Leclerc: 1:33.620
Secondo tempo per Verstappen: ha girato in 1:32.022
Norris al comando delle libere in 1:31.941
Sainz su Williams il prima ad entrare in pista
INZIA L'AZIONE! RIPARTE IL MONDIALE DI F1
Asfalto rovente! 52° in questo momento a Miami
Amici di Sky, appassionati di F1, finalmente si riparte! Ora l'unica sessione di libere (di 90 minuti) in Florida, in un weekend dove torna la Sprint Race. Alle 22.30 la qualifica per la gara sui 100 km di domani. In tv la diretta è su Sky Sport F1, qui il nostro liveblog con il monitor dei tempi. Andiamo a Miami!
Temporale sulla gara di domenica? C'è l'ipotesi di anticipare la gara in programma alle 22.
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Nome circuito: Miami International Autodrome
- Dove si trova: Miami, Florida (Usa) - si sviluppa attorno all'Hard Rock Stadium
- Lunghezza: 5.412 m
- Curve: 19
- Giri del GP: 57
- Giri della Sprint: 19
Le gomme Pirelli per la gara in Florida
A disposizione delle squadre le tre mescole più morbide della gamma Pirelli: C3, C4 e C5. L’asfalto, rifatto nel 2023, ha un basso grado di rugosità e acquista aderenza nel corso del fine settimana grazie all’evoluzione della pista.
Antonelli, le parole del leader del Mondiale in conferenza stampa ieri a Miami: "Io e Russell liberi di lottare"
Ferrari, torna la 'macarena'? Nuovi anche fondo e ala anteriore
F1, cosa cambia: limitate situazioni che portavano a guidare un po' in maniera innaturale
Il Mondiale di F1 riparte da Miami: dove eravamo rimasti
Sembra passata una vita da questo momento, la Formula 1 ora è pronta a tornare in pista dopo più di un mese. Durante la pausa forzata i team si sono concentrati sugli aggiornamenti da portare alla ripresa. Lavoro decisivo lungo la stagione, specialmente primo anno di un nuovo ciclo tecnico.
Alla Mercedes riuscirà la fuga o può cambiare tutto?
Mercedes è stata la più scontenta della sosta visto il gran vantaggio competitivo. Un periodo che gli avversari hanno utilizzato per cercare di avvicinarsi.
Che ripartenza sarà per Ferrari e McLaren
La Ferrari ha sperimentato qualche correttivo, puntando soprattutto sulla cosiddetta ala Macarena per poterla omologare durante i weekend. Full gas la McLaren, pronta alla rimonta e che presenterà una macchina totalmente nuova tra Miami e Canada, parola di Andrea Stella.
I ritocchi al (nuovo) regolamento
Miami sarà la prima occasione per testare anche i cambi regolamentari: minor necessità di ricarica in qualifica per consentire ai piloti di guidare in maniera costante, tornando a spingere al limite. In gara, soprattutto per ragioni di sicurezza, non si vedranno più differenze abissali tra chi ricarica e chi libera energia per evitare un bis dell’episodio Bearman-Colapinto in Giappone.
Potenza extra per chi stalla al via
Inoltre, in partenza, ci sarà potenza extra per chi stalla dopo lo stacco frizione per permettere al pilota di uscire dalla traiettoria ideale non essere un pericolo per chi arriva da dietro. Tante novità, dunque, ma si riparte da una certezza: tutti a caccia di Kimi Antonelli, leader del mondiale più giovane di sempre.
Così nell'ultimo GP: Antonelli e il trionfo in Giappone. HIGHLIGHTS
Eterno Senna, impossibile dimenticare: 32 anni senza la leggenda Ayrton
Il primo maggio è una ricorrenza molto triste per il mondo dello sport e della F1 in particolare. Una data che ci riporta al drammatico GP di San Marino (a Imola) del 1994, quando la leggenda Ayrton Senna perse la vita a seguito di un incidente al Tamburello. Fu un weekend nefasto e reso ancora più drammatico da un altro incidente in cui perse la vita Roland Ratzenberger
Roland Ratzenberger: l'altra tragedia prima di Senna nel maledetto GP San Marino '94
Roland Ratzenberger morì nel funesto weekend del 1994 al GP di San Marino del 1994, sul circuito di Imola durante le qualifiche. Si schiantò a oltre 300 Km/h alla curva "Gilles Villeneuve" e non ebbe scampo. Ventiquattro ore dopo il destino avrebbe chiamato anche Ayrton Senna. Nel VIDEO d'apertura il racconto di Fabio Tavelli. LA STORIA
Wings for life, l'iniziativa che vede Racing Bulls in pole
Una bellissima iniziativa, una corsa di beneficenza che vede in prima fila anche Racing Bulls per raccogliere fondi da indirizzare alla ricerca sulle lesioni del midollo spinale per la fondazione Red Bull 'Wings for life'. Si partecipa, correndo o camminando tutti insieme, tutti lo stesso giorno alla stessa ora e in tutto il mondo. E quest'anno protagonista anche la factory di Faenza
Wings for life, Racing Bulls e Faenza protagonisteVai al contenuto
Il nostro team per raccontarvi tutta la F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Discover Kimi, la terza puntata del documentario Sky
Il weekend sarà il momento della terza e ultima puntata di Discover Kimi – Alle origini del nuovo talento italiano della F1, il documentario in tre episodi dedicato alla carriera di Andrea Kimi Antonelli. Il forte legame con la famiglia, il rapporto speciale con Sinner e Verstappen, l’amicizia con Bezzecchi e il mito di Senna. In questo episodio, Antonelli svela le sue passioni e apre le porte di casa sua. Appuntamento venerdì alle 17.30 e a mezzanotte su Sky Sport 24, alle 19.55 su Sky Sport F1 (primo e secondo episodio disponibili anche on demand).
Tutti gli aggiornamenti su Sky Sport24 e Skysport.it
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
Il programma di oggi in diretta su Sky Sport F1
- Ore 15.25: F2 – Prove Libere
- Ore 17.30: Paddock Live
- Ore 18: F1 - Prove Libere
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 20.25: F2 – Qualifiche
- Ore 22: Paddock Live
- Ore 22.30: F1 – Qualifiche Sprint
- Ore 23.30: Paddock Live
- Ore 23.45: Paddock Live Show
- Ore 00.15: Conferenza stampa team principal (differita)
Il programma di sabato 2 maggio su Sky
- Ore 15.55: F2– Sprint Race
- Ore 17.15: Paddock Live
- Ore 18: F1 – Sprint
- Ore 19: Paddock Live
- Ore 21.15: Warm Up
- Ore 21.30: Paddock Live
- Ore 22: F1 – Qualifiche
- Ore 23.15: Paddock Live
- Ore 23.45: Paddock Live Show
Il programma di domenica 3 maggio su Sky
- Ore 18.25: F2 – Feature Race
- Ore 20.30: Paddock Live
- Ore 22: F1 - Gara
- Ore 24: Paddock Live
- Ore 00.30: Debriefing
- Ore 1: Notebook
- Ore 1.15: Race Anatomy
Primi passaggii delle repliche per ciascuna sessione
- Qualifiche Sprint all'1.30 e alle 3 del 2 maggio
- Sprint Race alle 2 e alle 8.30 del 3 maggio
- Qualifiche alle 3 e alle 7 del 3 maggio
- GP alle 2.30 e alle 5 del 4 maggio