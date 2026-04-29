Il team principal della Ferrari verso la ripresa del Mondiale di F1 in Florida: "Noi porteremo alcuni aggiornamenti aerodinamici, ma sappiamo che lo stesso faranno anche i nostri concorrenti". Il GP sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW

Siamo molto contenti di tornare finalmente in pista dopo una pausa così lunga, qualcosa di piuttosto insolito nel pieno della stagione. In queste settimane abbiamo lavorato intensamente a Maranello per analizzare i dati raccolti nelle prime gare e preparare questo appuntamento nel miglior modo possibile. Noi porteremo alcuni aggiornamenti aerodinamici, ma sappiamo che lo stesso faranno anche i nostri concorrenti". Il team principal della Ferrari, Fred Vasseuer, guarda al GP di Miami con fiducia ma senza eccessivi entusiasmi: dopo oltre un mese di stop, causa cancellazione dei GP di Barhain e Arabia per la guerra in Medio Oriente, le monoposto tornano a correre in Florida. "Per questo sarà importante restare concentrati, affrontare il weekend con umiltà e massimizzare subito il lavoro nell'unica sessione di prove libere a disposizione - ha sottolineato Vasseur - Noi ci concentreremo sul nostro weekend per cercare di portare a casa il miglior risultato possibile".