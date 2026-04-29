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Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Miami in tv

GUIDA TV

Si riparte dalla Florida dopo oltre un mese di stop. La Formula 1 pronta a scendere in pista a Miami per il quarto round della stagione che, come sempre, potrete seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW. Qui tutto il programma nei dettagli

IL CALENDARIO DEL MONDIALE DI F1

Dopo più di un mese di stop, a seguito dell'annullamento delle teppe in Bahrain e in Arabia Saudita, la Formula 1 è pronta a ripartire. Nel weekend il circus è negli Stati Uniti per correre il GP di Miami. Il quarto round della stagione sarà come sempre in diretta Sky e in streaming su NOW. Torna il format della Sprint dopo la gara in Cina, di seguito gli orari del fine settimana in Florida.

Gli orari del GP di Miami in diretta su Sky

  • Orario conferenza piloti: giovedì 30 aprile alle 19.30 italiane
  • 1-3 maggio (con gara Sprint)
  • Orario Sprint: 18 ora italiana (12 locali)
  • Orario qualifiche: 22 ora italiana (16 locali)
  • Orario gara: 22 ora italiana (16 locali)

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