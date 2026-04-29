Dopo più di un mese di stop, a seguito dell'annullamento delle teppe in Bahrain e in Arabia Saudita, la Formula 1 è pronta a ripartire. Nel weekend il circus è negli Stati Uniti per correre il GP di Miami. Il quarto round della stagione sarà come sempre in diretta Sky e in streaming su NOW. Torna il format della Sprint dopo la gara in Cina, di seguito gli orari del fine settimana in Florida.