F1, GP Miami 2026: tutti i temi alla vigilia della gara
Finalmente si torna a correre. Sono passati 32 giorni dall’ultima gara e dall’ultima vittoria di Kimi Antonelli che gli ha regalato la leadership del mondiale. E quindi tornano anche i dieci motivi per cui non perdersi assolutamente il Gran Premio di Miami. Il GP in Florida sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW
A cura di Niccolò Severini
- Si ricomincia! Il primo motivo è proprio perché l’astinenza forzata è stata lunga, sembrata quasi eterna. Come se non fosse mai cominciato questo Mondiale. E invece è cominciato eccome – continua sotto, al motivo numero due – e c’è tanta voglia di Formula 1.
- Comanda un italiano. Kimi Andrea Antonelli da Bologna è il leader del campionato. Il più giovane di sempre. Ripartirà la caccia a lui, ma lui ripartirà per scappare dagli inseguitori. Il pilota Mercedes si è ricaricato tra famiglia, amici e motori durante la sosta ed è pronto a vincere ancora
- I cambi regolamentari. Stop che è servito a squadre e Federazione per incontrarsi e rivedere il regolamento. Dalla qualifica alla gara, modifiche a ricarica e rilascio della potenza della batteria: curiosità per vedere gli effetti. Soprattutto sul giro lanciato
- Alba di nuovo Mondiale. Mese che è servito ai team soprattutto per lavorare sugli aggiornamenti. Tutti a Miami avranno novità, chi avrà lavorato meglio?
- Il buon trend di Ferrari. Tre podi nelle prime tre gare. La prima delle “normali” – la Mercedes è sembrata troppo superiore a tutte – ha lavorato per portare migliorie e rilanciare la sfida mondiale
- Occhio a McLaren. Andrea Stella lo ha detto a Sky: “Un altro 2024 è possibile”. Il team principal ha suonato la carica per lanciare la rimonta e tra la Florida e il Canada si vedrà una Papaya completamente nuova. I bicampioni del mondo in carica lo hanno già fatto una volta e la rimonta partì proprio da Miami nel 2024 con la prima vittoria in carriera di Lando Norris
- Max ci sei? Finora orfano della sua Red Bull, durante la pausa ha scoperto che sarà orfano anche del suo ingegnere di pista Gianpiero Lambiase che dal 2028 passerà in McLaren. Tra il rigetto per questo nuovo regolamento e le uscite in GT, Verstappen continua a non diradare le ombre su un suo possibile abbandono alla F1
- Perché Miami è cool. Musica, show e colore: la Florida dal 2022 offre sempre suggestive cartoline e ha anche saputo regalare belle gare. Imperdibile
- Perché Miami è Sprint. Pronti via e si riparte di colpo: una sola prova libera – 90 minuti per testare le novità tecniche – poi si fa subito sul serio. Non c’è nulla da perdere in un weekend Sprint: doppia qualifica e doppia gara. Azione garantita.
- Perché Miami è imprevedibile. Quattro edizioni e mai il poleman ha vinto. Non basta fare il colpo il sabato, bisogna restare al massimo tutto il weekend. L’incertezza, e i colpi di scena, in Florida hanno sempre dato spettacolo