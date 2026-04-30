Finalmente si torna a correre. Sono passati 32 giorni dall’ultima gara e dall’ultima vittoria di Kimi Antonelli che gli ha regalato la leadership del mondiale. E quindi tornano anche i dieci motivi per cui non perdersi assolutamente il Gran Premio di Miami. Il GP in Florida sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW



A cura di Niccolò Severini

GUIDA TV: IL PROGRAMMA DELLA F1 A MIAMI NEI DETTAGLI