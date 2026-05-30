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F1, a Kimi Antonelli il 'Trofeo Bandini' a Brisighella: le FOTO della premiazione

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Antonelli premiato a Brisighella con il 'Trofeo Lorenzo Bandini', già vinto in passato da grandi della F1 come Scumacher, Hamilton, Vettel, Verstappen, Leclerc e Norris. Nel 2025 il trofeo era andato a Piastri, all'epoca anche lui leader del Mondiale. Migliaia di fan nel borgo in provincia di Ravenna per accogliere Kimi nonostante il gran caldo e il ponte del 2 giugno. E sul palco il bolognese dice: "Dedicato alla mia famiglia e al team"

L'ABBRACCIO DEI FAN A BRISIGHELLA - KIMI A SKY: "VOGLIO VINCERE OGNI GARA'

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