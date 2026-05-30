F1, a Kimi Antonelli il 'Trofeo Bandini' a Brisighella: le FOTO della premiazione
Antonelli premiato a Brisighella con il 'Trofeo Lorenzo Bandini', già vinto in passato da grandi della F1 come Scumacher, Hamilton, Vettel, Verstappen, Leclerc e Norris. Nel 2025 il trofeo era andato a Piastri, all'epoca anche lui leader del Mondiale. Migliaia di fan nel borgo in provincia di Ravenna per accogliere Kimi nonostante il gran caldo e il ponte del 2 giugno. E sul palco il bolognese dice: "Dedicato alla mia famiglia e al team"
L'ABBRACCIO DEI FAN A BRISIGHELLA - KIMI A SKY: "VOGLIO VINCERE OGNI GARA'
- Il 'Trofeo Lorenzo Bandini' è stato istituito nel 1992 in memoria dell’omonimo pilota che perse la vita il 10 maggio 1967, tre giorni dopo un grave incidente al GP di Monaco. Il trofeo viene assegnato a una figura di spicco del mondo delle Formula 1, designata da un apposito comitato, e viene consegnato nel comune di Brisighella, cittadina dell'Emilia-Romagna, legata agli anni della giovinezza di Bandini.