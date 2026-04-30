Il Mondiale torna e riparte dalla Florida, dove è in corso la conferenza piloti: ora in diretta sul canale 207 e qui in live streaming. Tra i protagonisti anche il leader del campionato Kimi Antonelli. Piastri: "Modifiche alle regole discusse e necessarie, non so quanto cambieranno le cose ma è un passo avanti. In McLaren siamo fiduciosi". Il GP di Miami sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW

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