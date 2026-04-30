Formula 1, la conferenza in live streaming del GP Miami negli Usa
Il Mondiale torna e riparte dalla Florida, dove è in corso la conferenza piloti: ora in diretta sul canale 207 e qui in live streaming. Tra i protagonisti anche il leader del campionato Kimi Antonelli. Piastri: "Modifiche alle regole discusse e necessarie, non so quanto cambieranno le cose ma è un passo avanti. In McLaren siamo fiduciosi". Il GP di Miami sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW
in evidenza
Sainz (Williams): “Portiamo tanti aggiornamenti, non credo la posizione cambierà enormemente ma spero possa portarci a un passo avanti salutare per il team e crescere nel resto della stagione”
Antonelli (Mercedes): “Bello tornare dove ho fatto la prima pole Sprint. Vedremo come andrà. Noi portiamo piccoli aggiornamenti rospetto ai pacchetti cospicui di altri, come Ferrari e c McLaren che credo si avvicineranno. Noi cercheremo di trarre il massimo dalla vettura e vedremo come andrà”
Hadjar (Red Bull): “Non mi aspetto di lottare per il podio, portiamo aggiornamenti come altri. Speriamo però di essere in grado di entrare in Q3 più semplicemente. Il passaggio alla Red Bull è stato semplice, ho lavorato negli ultimi anni sempre con persone del team e non è stato un cambiamento così grosso. Ho fatto il massimo finora, per ora non stiamo andando benissimo ma resto fiducioso”
Hadjar (Red Bull): “Credo sia positivo vedere un cambiamento dopo appena tre gare. Qui credo che i cambiamenti avranno effetti positivi, altrove un po’ meno. Vedremo…”
Antonelli (Mercedes): “I cambiamenti rappresentano un primo passo verso la soluzione giusta, stiamo lavorando collettivamente”
Antonelli (Mercedes): “Ho corso la maratona di Londra, vero. Ed è stata una grande esperienza…”
Sainz (Williams): “Sono contento per i cambiamenti soprattutto perché tutte le parti hanno collaborato per esaminare la situazione. I cambiamenti sono sensati, stiamo collaborando per migliorare lo sport anche se non penso ci sarà un cambiamento sensibile. Ma vedremo se intervenire ancora”
VIA ALLA SECONDA PARTE DELLA CONFERENZA PILOTI
Secondo gruppo di piloti in conferenza: Antonelli (Mercedes), Hadjar (Red Bull), Sainz (Williams)
TERMINA QUI LA PRIMA PARTE DELLA CONFERENZA PILOTI
Perez (Cadillac): “Ci sarà un incontro questa sera con la Fia per valutare i vari scenari perché le previsioni non promettono nulla di buono”
Piastri (McLaren): “Il meteo? Sarà interessante, credo che non molti abbiano provato queste vetture sotto la pioggia e credo sarà impegnativo. Qui quando piove fa sul serio e dobbiamo aspettare di vedere come andrà”
Piastri (McLaren): “Non voglio spingermi a dire che è una nuova partenza, perché non penso che cambierà le gerarchie più di tanto. Ma sarà interessante vedere quello che sarà lo sviluppo per tutti. Il campionato è ben lungi dall’essere chiuso. Potiamo e porteremo novità, speriamo siano sufficienti per metterci in lotta”
Perez (Cadillac): “Difficile fare previsioni sulle modifiche alle regole, ma c’è stato confronto e partecipazione. Se sarà necessario si agirà ancora”
Piastri (McLaren): “Quanto alle modifiche delle regole, ci sono state discussioni e dopo quanto avvenuto a Suzuka era necessario intervenire. Ma lo abbiamo fatto sapendo che c’è un limite ed è stato fatto quello che è possibile fare. Al simulatore qualcosa mi è sembrato migliorare, altre cose no. Per la sicurezza pensiamo sia stato fatto il possibile”
Hulkenberg (Audi): “Anche noi portiamo aggiornamenti e, dopo una lunga pausa, arrivare a un weekend Sprint speriamo ci dia la possibilità di prendere quanti più punti possibile"
Perez (Cadillac): “Penso che la traiettoria del team sia quella giusta, per questo weekend portiamo un grosso pacchetto come tutti del resto. Se funzionerà ci darà grande fiducia e sarebbe importante anche perché è una gara di casa. Sarà un successo se faremo un passo avanti rispetto a Suzuka”
Piastri (McLaren): “Portiamo tante novità ma non so se sarà sufficiente per sfidare Mercedes da questo fine settimana, ma la fiducia è alta e siamo su una traiettoria positiva. Dopo il Giappone, speriamo di poter continuare bene con un altro passo avanti”
Piastri (McLaren): “Ieri sono stato sulla McLaren del 2008 ed è stato bello. Il rumore di quella vettura è speciale e la sensazione bellissima. È stato un bel giorno per noi come team. Bello guidare un V8 aspirato”
Piastri (McLaren): “Apportare modifiche è stato giusto, non so quanto ci aiuterà ma è di sicuro un passo avanti”
Perez (Cadillac): “Le modifiche alle regole rappresentano un passo avanti, non so quanto grande ma è importante averlo fatto per lo sport e lo spettacolo”
Hulkenberg (Audi): “Le modifiche al regolamento? Buon lavoro della Fia e dei piloti che hanno collaborato. Ci sarà possibilità di spingere di più in qualifica nel giro d’apertura, sarà un po’ un reset e un modo per ripartire. Sono curioso”
VIA ALLA PRIMA PARTE DELLA CONFERENZA PILOTI A MIAMI
I piloti nella conferenza stampa del GP Miami
- Primo gruppo: Hulkenberg (Audi), Perez (Cadillac), Piastri (McLaren)
- Secondo gruppo: Antonelli (Mercedes), Hadjar (Red Bull), Sainz (Williams)
Un mese senza F1, ma ora siamo pronti a ripartire! Amici di Sky, appassionati di motorsport, il Mondiale è a Miami e siamo pronti a seguire con voi la conferenza piloti del giovedì. In tv la diretta è su Sky Sport F1, qui il live streaming e il racconto testuale. Buon divertimento!
L'arrivo dei piloti al circuito di Miami
Il Mondiale di F1 riparte da Miami: dove eravamo rimasti
Sembra passata una vita da questo momento, la Formula 1 ora è pronta a tornare in pista dopo più di un mese. Durante la pausa forzata i team si sono concentrati sugli aggiornamenti da portare alla ripresa. Lavoro decisivo lungo la stagione, specialmente primo anno di un nuovo ciclo tecnico.
Alla Mercedes riuscirà la fuga o può cambiare tutto?
Mercedes è stata la più scontenta della sosta visto il gran vantaggio competitivo. Un periodo che gli avversari hanno utilizzato per cercare di avvicinarsi.
Da Ferrari a McLaren, che ripartenza sarà
La Ferrari ha sperimentato qualche correttivo, puntando soprattutto sulla cosiddetta ala Macarena per poterla omologare durante i weekend. Full gas la McLaren, pronta alla rimonta e che presenterà una macchina totalmente nuova tra Miami e Canada, parola di Andrea Stella.
I cambi regolamentari dalla gara in Florida
Miami sarà la prima occasione per testare anche i cambi regolamentari: minor necessità di ricarica in qualifica per consentire ai piloti di guidare in maniera costante, tornando a spingere al limite. In gara, soprattutto per ragioni di sicurezza, non si vedranno più differenze abissali tra chi ricarica e chi libera energia per evitare un bis dell’episodio Bearman-Colapinto in Giappone.
Potenza extra per chi stalla al via
Inoltre, in partenza, ci sarà potenza extra per chi stalla dopo lo stacco frizione per permettere al pilota di uscire dalla traiettoria ideale non essere un pericolo per chi arriva da dietro. Tante novità, dunque, ma si riparte da una certezza: tutti a caccia di Kimi Antonelli, leader del mondiale più giovane di sempre.
Così nell'ultimo GP: Antonelli e il trionfo in Giappone. HIGHLIGHTS
Oggi la conferenza piloti, in pista ci sarà anche la F2 a Miami
Si parte giovedì alle 19.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì la prima sessione di prove libere inizia alle 18,mentre alle 22.30 è già tempo di caccia alla pole per definire l’ordine di partenza della Sprint, che scatta sabato alle 18. Le qualifiche della gara sono in programma sempre sabato alle 22, mentre domenica alla stessa ora il semaforo verde della gara. Nel weekend statunitense in pista anche la F2.
La nostra squadra per raccontarvi tutto il Mondiale di F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Discover Kimi, il documentario in tre episodi
Il weekend sarà il momento della terza e ultima puntata di Discover Kimi – Alle origini del nuovo talento italiano della F1, il documentario in tre episodi dedicato alla carriera di Andrea Kimi Antonelli. Il forte legame con la famiglia, il rapporto speciale con Sinner e Verstappen, l’amicizia con Bezzecchi e il mito di Senna. In questo episodio, Antonelli svela le sue passioni e apre le porte di casa sua. Appuntamento venerdì alle 17.30 e a mezzanotte su Sky Sport 24, alle 19.55 su Sky Sport F1 (primo e secondo episodio disponibili anche on demand).
Su Sky Sport 24 e Skysport.it
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it esui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
Cosa vedremo oggi in DIRETTA su Sky Sport F1
- Ore 19.30: Conferenza stampa piloti (anche qui in live streaming)
- Ore 22: Paddock Live Pit Walk
Tutto il programma della F1 a Miami LIVE su Sky
Venerdì 1° maggio
- Ore 15.25: F2 – Prove Libere
- Ore 17.30: Paddock Live
- Ore 18: F1 - Prove Libere 1
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 20.25: F2 – Qualifiche
- Ore 22: Paddock Live
- Ore 22.30: F1 – Qualifiche Sprint
- Ore 23.30: Paddock Live
- Ore 23.45: Paddock Live Show
- Ore 00.15: Conferenza stampa team principal (differita)
Sabato 2 maggio
- Ore 15.55: F2– Sprint Race
- Ore 17.15: Paddock Live
- Ore 18: F1 – Sprint
- Ore 19: Paddock Live
- Ore 21.15: Warm Up
- Ore 21.30: Paddock Live
- Ore 22: F1 – Qualifiche
- Ore 23.15: Paddock Live
- Ore 23.45: Paddock Live Show
Domenica 3 maggio
- Ore 18.25: F2 – Feature Race
- Ore 20.30: Paddock Live
- Ore 22: F1 - Gara
- Ore 24: Paddock Live
- Ore 00.30: Debriefing
- Ore 1: Notebook
- Ore 1.15: Race Anatomy
La Superbike in Ungheria
Venerdì 1° maggio
- Ore 10.15: SBK – Prove Libere 1
- Ore 14.05: WCR - Superpole
- Ore 14.55: SBK – Prove Libere 2
- Ore 15.55: SSP – Superpole
Sabato 2 maggio
- Ore 11.10: SBK – Superpole
- Ore 12.55: WCR – Gara 1
- Ore 13.55: SSP – Gara 1
- Ore 15.15: Pre gara
- Ore 15.30: SBK – Gara 1
- Ore 15.55: Post gara
Domenica 3 maggio
- Ore 10.55: Pre gara
- Ore 11.10: SBK - Superpole Race
- Ore 11.25: Post gara
- Ore 12.55: WCR – Gara 2
- Ore 13.55: SSP – Gara 2
- Ore 15.15: Pre gara
- Ore 15.30: SBK - Gara 2
- Ore 15.55: Post gara
GT World Challenge Europe a Brands Hatch
Domenica 3 maggio
- Ore 12.15: Gara 1 (Sky Sport Max)
- Ore 16.45: Gara 2 (Sky Sport MotoGP)