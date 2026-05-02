Gabriel Bortoleto è stato squalificato dalla gara Sprint di Miami, chiusa all'11° posto: l'Audi del brasiliano, infatti, non ha superato le verifiche per aver superato la pressione dell'aspirazione dell'aria

Gabriel Bortoleto è stato squalificato al termine della gara Sprint di Miami a causa di una violazione tecnica riscontrata durante le verifiche post-gara. Il pilota brasiliano aveva tagliato il traguardo in undicesima posizione, con un distacco di oltre dieci secondi da Franco Colapinto (decimo). Tuttavia, il piazzamento è stato cancellato: i commissari hanno sanzionato il team per aver infranto l'articolo C5.3.2 del regolamento FIA, poiché la pressione di aspirazione del motore ha superato la soglia massima consentita.

Il comunicato della Fia

"Dall’analisi del rapporto tecnico è emerso che la pressione dell'aria nell'aspirazione deve restare costantemente sotto i 4,8 barA", riporta la nota ufficiale. "Il valore è stato rilevato da due sensori omologati FIA posizionati nel sistema di aspirazione, a valle del sistema di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione." I rappresentanti della vettura numero 5, convocati dai commissari, hanno ammesso l'accuratezza dei rilievi. Come giustificazione, la scuderia ha spiegato che l'anomalia si è verificata in un singolo giro a causa di un picco di temperature imprevisto, precisando di essere intervenuti immediatamente per riportare i parametri nella norma. Nonostante la buona fede del team, i commissari hanno ribadito che il regolamento impone la conformità della vettura "in ogni momento". Trattandosi di un'infrazione di natura tecnica, la squalifica è stata inevitabile.