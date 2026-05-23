Escono in Q2 Hulkenberg, Lawson, Bortoleto, Gasly (mentre Colapinto è nella top 10), Sainz e Bearman. Fuori in Q1 Ocon, Albon, le due Aston Martin di Alonso e Stroll e le due Cadillac di Perez e Bottas. Ecco da dove partiranno in griglia nella gara in programma domani alle 22. Tutto il weekend di Montreal è live su Sky e in streaming su NOW

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