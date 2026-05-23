F1, qualifiche GP Canada: i piloti eliminati e dove partiranno in gara
Escono in Q2 Hulkenberg, Lawson, Bortoleto, Gasly (mentre Colapinto è nella top 10), Sainz e Bearman. Fuori in Q1 Ocon, Albon, le due Aston Martin di Alonso e Stroll e le due Cadillac di Perez e Bottas. Ecco da dove partiranno in griglia nella gara in programma domani alle 22. Tutto il weekend di Montreal è live su Sky e in streaming su NOW
- HULKENBERG (Audi) - 11° - 1:13.886
- LAWSON (Racing Bulls) - 12° - 1:13.897
- BORTOLETO (Audi) - 13° - 1:14.071
- GASLY (Alpine) - 14° - 1:14.187
- SAINZ (Williams) - 15° - 1:14.273
- BEARMAN (Haas) - 16° - 1:14.416
- OCON (Haas) - 17° - 1:14.845
- ALBON (Williams) - 18° - 1:14.851
- ALONSO (Aston Martin) - 19° - 1:15.196
- PEREZ (Cadillac) - 20° - 1:15.429
- STROLL (Aston Martin) - 21° - 1:16.195
- BOTTAS (Cadillac) - 22° - 1:16.272