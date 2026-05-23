F1, pagelle della Sprint al GP Canada di Leo Turrini: Russell 'cattivo', Kimi un lottatore
Duello duro, al limite e non investigato dai commissari: alla fine resta una lotta emozionante tra Russell e Antonelli nella Sprint Race. Voti alti per entrambi, anche se l'italiano perde due punticini... Il Mondiale è tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
- Cattivissimo me! Per la giuria non c’è nulla da obiettare sui modi in cui resiste agli attacchi di Kimi. Visto come è finita, evidentemente ha ragione lui
- Arrabbiatissimo me! La sua furia nei confronti di Russell esplode via radio ma Wolff si schiera platealmente con George. In breve: sono due punti persi
- Il campione del mondo in carica è l’unico a tenere il passo della Mercedes
- Alla fine in qualche modo risale al quarto posto. Minimo sindacale
- Peccato per il finale. Lo spunto iniziale era stato splendido
- Ci mette poco del suo, onestamente. Si accontenta del piazzamento
- Bastano due giri per intuire che Super Max ha nostalgia del Nurburgring
- Quando il paparino gli annunciò l’ingaggio del mago Newey mai e poi mai il rampollo di casa Aston Martin avrebbe immaginato di vivere un incubo del genere. Se non altro riesce a partire
- Al solito merita il massimo dei voti per il solo fatto di essere ancora in pista. Per giunta con una macchina che sembra una carriola
- Il motore Red Bull più Ford lo lascia a piedi
- Si diverte più a rispondere on line alle domande dei tifosi che a guidare questa Cadillac
- Decisamente più tonico del finnico compagno di squadra
- L’impatto del venerdì con la marmotta gli sta condizionando il weekend
- Almeno lui la marmotta l’ha schivata
- Il vecchiaccio rimedia una evitabile penalizzazione.
- Fa quello che può con una Binotta che sembra plafonata.
- Va a prendersi un punticino con la ex Minardi.
- Esegue il compitino senza infamia e senza lode.
- Tenta di entrare in zona punti ma non ce la fa.
- Da’ l’impressione di dedicarsi alla raccolta di dati in vista del Gran Premio.
- Il suo sedile in Haas non è solidissimo ma lui non ha intenzione di mollare.
- 5,5. Confinato nelle retrovie.