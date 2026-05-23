Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

F1, pagelle della Sprint al GP Canada di Leo Turrini: Russell 'cattivo', Kimi un lottatore

di leo turrini fotogallery
22 foto

Duello duro, al limite e non investigato dai commissari: alla fine resta una lotta emozionante tra Russell e Antonelli nella Sprint Race. Voti alti per entrambi, anche se l'italiano perde due punticini... Il Mondiale è tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

CRONACACLASSIFICHE

ALTRE FOTOGALLERY

Leclerc è 6°: la griglia della Sprint in Canada

così al via

Prima fila tutta Mercedes nelle qualifiche Sprint a Montreal, con Russell che precede Kimi...

23 foto

Kimi a +20 da Russell: classifiche del Mondiale

LA STAGIONE

Kimi Antonelli si è confermato in testa al Mondiale dopo il GP di Miami e punta all'allungo sul...

23 foto

Vi portiamo in Canada: atmosfera al paddock di F1

MONTREAL

Il Mondiale di Formula 1 a Montreal per il quinto appuntamento del campionato 2026. Qui, giornata...

31 foto

Le gomme Pirelli per il GP Canada 2026

LE SCELTE

Per la gara di Montreal, Pirelli metterà a disposizione le tre mescole più morbide della sua...

10 foto

La F1 a Montreal, un circuito "stop&go"

"G. VILLENEUVE"

Il Mondiale è in Canada, a Montreal, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. Le...

12 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Mekies: "Max dice di essere felice in Red Bull"

    RED BULL

    Laurent Mekies, team principal della Red Bull, ha risposto, nella conferenza stampa di Montreal,...

    Stella blinda Piastri: "Felici con lui"

    MCLAREN

    Durante la conferenza stampa dei team principal in vista del Gran Premio del Canada, il team...

    Alain Prost rapinato nella sua villa di Nyon

    DA 'BLICK'

    Alain Prost ha vissuto un giorno da incubo martedì 19 maggio. Come riferisce il quotidiano...