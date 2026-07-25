Gabriele Minì conquista il successo nella Sprint Race all'Hungaroring e accorcia le distenza dal primo posto in classifica. Sul podio anche Beganovic e Van Hoepen. Follia Tsolov nel finale: era terzo, attacca Montoya e c'è la collisione che lo mette fuori causa: il bulgaro fa così un grande regalo all'italiano nella generale. Domani la Feature Race: tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW F1, GP UNGHERIA: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE

Ottenuta la sua seconda pole stagionale, il pilota del team ART Kush Maini si posiziona nella Sprint Race in quinta fila, rispettando così il regolamento che prevede l’inversione dei primi dieci tempi in qualifica sulla griglia di partenza della gara breve del sabato. E così la prima fila della Formula 2 all’Hungaroring vanno ad occuparla Sebastian Montoya (Prema) e Gabriele Minì (MP), quest’ultimo bisognoso con urgenza di una prestazione convincente e di punti. Alle spalle del siciliano si posiziona il leader di classifica Nikola Tsolov (Campos).

Il racconto della gara giro per giro

Allo spegnersi dei semafori si accende la lotta per prendere la testa della corsa. A spuntarla è Montoya, davanti a Minì e Tsolov. Dunne perde altre tre posizioni. Diciassettesimo giro: Minì passa in testa dopo aver sorpassato Montoya, costringendolo a un bloccaggio. Subito prova anche Tsolov ad attaccare il colombiano, che però chiude. Dietro è sesto Maini. Giro veloce di Minì al ventesimo passaggio. Al ventunesimo giro Minì segna un altro giro veloce, Tsolov attacca Montoya ma i due si toccano e finiscono fuori gara entrambi… Clamoroso! Virtual Safety Car. Restart al ventitreesimo giro. Leon 5” di penalità per non aver rispettato la VSC, proprio dopo un gran sorpasso ai danni di Durksen. Intanto Bilinski vola con due giri veloci consecutivi. Sul traguardo piomba in testa a tutti Minì e porta a casa un successo bellissimo, tornando a vincere -dopo Miami- nella giornata in cui Tsolov compie un errore impronosticabile alla vigilia. Lo fa davanti a Beganovic (Dams) e Van Hoepen (Trident), quarto Camara (Invicta). Dunne soltanto diciannovesimo.