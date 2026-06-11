Nella giornata in cui si alza il sipario sui Mondiali di calcio, a Barcellona alcuni piloti di Formula 1 hanno dato un saggio delle loro capacità con il pallone. A cominciare dal leader del campionato Kimi Antonelli. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

F1 BARCELLONA: CONFERENZA PILOTI IN STREAMING - MONDIALI CALCIO: DAY-1 LIVE