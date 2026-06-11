F1 in clima Mondiali di calcio, i piloti giocano al GP Barcellona. FOTO
Nella giornata in cui si alza il sipario sui Mondiali di calcio, a Barcellona alcuni piloti di Formula 1 hanno dato un saggio delle loro capacità con il pallone. A cominciare dal leader del campionato Kimi Antonelli. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
F1 BARCELLONA: CONFERENZA PILOTI IN STREAMING - MONDIALI CALCIO: DAY-1 LIVE
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Oliver Bearman (Haas)
- George Russell (Mercedes)