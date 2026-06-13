F1, pagelle delle qualifiche GP Barcellona di Leo Turrini: Russell e Hamilton da 10
Giorgione esce dalla buca e manda un messaggio all’Harry Potter della Mercedes, a cui servirà una domenica alla Niki Lauda. Il vecchio zio baronetto si prende una clamorosa prima fila, a un soffio dalla pole. Per Charles, invece, un’altra uscita di pista dopo Montecarlo e stavolta aveva freni diversi. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
- Tra un po’ il vecchio zio baronetto inizierà a camminare sulle acque! Clamorosa prima fila, a un soffio dalla pole. L’effetto Kim (Kardashian) si conferma. E magari in gara…
- Houston, cioè Maranello, qui abbiamo un problema. Un’altra uscita di pista dopo Montecarlo e stavolta aveva freni diversi. Urge consulto. Meglio un analista o un esorcista? Che peccato!
- Attenzione, NON è il ruggito del coniglio. Giorgione esce dalla buca e manda un messaggio all’Harry Potter della Mercedes. La lotta per il titolo mica è finita.
- Che sia colpa dell’asciugamano misteriosamente scomparso in quel di Montecarlo? Adesso gli servirà una domenica alla Niki Lauda.
- Dopo le libere si aspettava forse di più, ma il risultato non è malaccio.
- Sta dietro pure alle Red Bull. Non ci siamo.
- Si prende una terza fila che per questa Red Bull è il massimo.
- Un’altra volta molto vicino a Super Max.
- Sempre il massimo dei voti per lo stoico Bandolero costretto ad accontentarsi dell’ultimo posto in qualifica, per la prima volta in carriera davanti alla sua gente. Il destino è ingiusto, sissignore.
- Nemmeno e’ giusto che questo tizio, per il solo fatto di essere un figlio di papà, sia da anni obbligato a guidare vetture che sembrano roulotte.
- Avanti così e il posto 2027 in Haas se lo scorda.
- Meglio del compare francese ma niente di eccezionale da segnalare.
- Giusto per non farsi e farci mancare niente, il finnico è stato placidamente più lento del compagno di squadra.
- Siamo onesti: dopo una vita come collega di lavoro di Verstappen, beh, con Bottas nello stesso garage se la cava decisamente meglio.
- Come diavolo possiamo credere che sulla sua Williams sia installata la stessa power unit della Mercedes?!?
- Meno imbarazzante di Albon ma sempre più forte e’ il sospetto che dopo la Ferrari abbia sbagliato scuderia.
- Fin qui per lui a Barcellona l’unica cosa buona rimane la decisione FIA di restituirgli il podio di Montecarlo.
- A lui la FIA non ha restituito nulla e in top ten con la Alpine non ci e’ entrato.
- Mattia Binotto non può dirlo in pubblico ma si aspettava di più dal brasiliano della Audi.
- Il vecchietto dove lo metto? In top ten! Salva lui l’onore della Binotta.
- Sempre più bravo con la vettura di Faenza.
- Prende paga da Lawson e ci rimane male.