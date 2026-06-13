Giorgione esce dalla buca e manda un messaggio all’Harry Potter della Mercedes, a cui servirà una domenica alla Niki Lauda. Il vecchio zio baronetto si prende una clamorosa prima fila, a un soffio dalla pole. Per Charles, invece, un’altra uscita di pista dopo Montecarlo e stavolta aveva freni diversi. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW



A cura di Leo Turrini

F1, GP BARCELLONA: CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE