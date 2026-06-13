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Leclerc, incidente nelle qualifiche del GP Barcellona: scatterà 10°. FOTO e VIDEO

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Brutto incidente in Curva 4 nel Q3 delle qualifiche del GP di Barcellona per Charles Leclerc: il monegasco va contro le barriere a forte velocità, causando una bandiera rossa. Pilota ok (ma portato al centro medico per accertamenti), Ferrari distrutta: Charles scatterà 10° nel GP di Catalogna. La Formula 1 è in pista a Barcellona: il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW

IL VIDEO DELL'INCIDENTECATALUNYA: LIVE QUALIFICHE

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