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Il GP del Bahrain... in Malesia: quando una gara si corre in un altro Stato

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Domenica è arrivata l'ufficialità: il Gran Premio del Bahrain 2026 si disputerà dal 2 al 4 ottobre... sul circuito di Sepang in Malesia. Non sarà, però, la prima volta che una gara intitolata a una nazione viene corsa in un altro Stato: ecco tutti i precedenti. Il Mondiale va in vacanza e tornerà dal 21 al 23 agosto in Olanda: tutto live su Sky e NOW

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Uffcilale, il GP Bahrain si correrà in Malesia

IL CALENDARIO

La Malesia ospiterà il GP Bahrain al Circuito Internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre 2026....

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