Domenica è arrivata l'ufficialità: il Gran Premio del Bahrain 2026 si disputerà dal 2 al 4 ottobre... sul circuito di Sepang in Malesia. Non sarà, però, la prima volta che una gara intitolata a una nazione viene corsa in un altro Stato: ecco tutti i precedenti. Il Mondiale va in vacanza e tornerà dal 21 al 23 agosto in Olanda: tutto live su Sky e NOW

GP UNGHERIA, GLI HIGHLIGHTS