Il GP del Bahrain... in Malesia: quando una gara si corre in un altro Stato
Domenica è arrivata l'ufficialità: il Gran Premio del Bahrain 2026 si disputerà dal 2 al 4 ottobre... sul circuito di Sepang in Malesia. Non sarà, però, la prima volta che una gara intitolata a una nazione viene corsa in un altro Stato: ecco tutti i precedenti. Il Mondiale va in vacanza e tornerà dal 21 al 23 agosto in Olanda: tutto live su Sky e NOW
- Dopo la cancellazione primaverile per le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, il GP del Bahrain si correrà dal 2 al 4 ottobre, ma in Malesia
- Il Governo del Bahrain coprirà i costi, mantenendo i diritti commerciali e di title sponsor. Il circuito di Sepang torna così in calendario per la prima volta dal 2017
- Circuito: Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola
- Edizioni: dal 1981 al 2006
- La Fia vietava (e tuttora vieta) di disputare due Gran Premi con lo stesso nome nello stesso Stato e il Gran Premio d'Italia esisteva già a Monza. Fu così scelto il nome di GP di San Marino per la vicinanza geografica tra lo Stato e il circuito
- Circuito: Nurburgring, Nurburg
- Edizioni: 1997, 1998
- Autorizzato dalla Fia per permettere alla Germania di aggirare il vincolo del singolo GP nazionale (che si disputava già a Hockenheim) e sfruttare l'esplosione commerciale delle vittorie di Michael Schumacher
- Circuito: Circuit de Dijon-Prenois, Digione
- Edizioni: 1982
- L'Automobile Club de Suisse noleggiò il tracciato (che aveva già ospitato 4 Gran Premi di Francia) a causa del divieto di organizzare gare automobilistiche su circuito in Svizzera dopo la tragedia di Le Mans 1955. Curiosamente, il divieto è stato ufficialmente abolito lo scorso 1° luglio