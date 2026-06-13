F1, oggi libere del GP Catalunya: risultati e tempi della terza sessione a Barcellona
Di Russell su Mercedes il miglior tempo nella terza e ultima sessione di prove libera a Barcellona, la McLaren di Piastri e la Ferrari di Leclerc. Settimo il leader del Mondiale Antonelli (investigazione per lui: guida non corretta). Qui tutti i tempi delle FP3. Il fine settimana del GP Catalunya live su Sky e in streaming su NOW
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