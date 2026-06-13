Di Russell su Mercedes il miglior tempo nella terza e ultima sessione di prove libera a Barcellona, la McLaren di Piastri e la Ferrari di Leclerc. Settimo il leader del Mondiale Antonelli (investigazione per lui: guida non corretta). Qui tutti i tempi delle FP3. Il fine settimana del GP Catalunya live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BARCELLONA: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE