Un favoloso Camara fa sua la Feature Race in Catalunya e si rilancia in campionato: due sorpassi su Minì e Runne nella parte finale della gara strappano applausi al pubblico di Barcellona. Con il pilota Invicta Racing salgono sul podio un super Tsolov e lo stesso Runne. Il palermitano Minì quarto e scavalcato in testa alla classifica generale. Alle 15 il GP di F1 su Sky e in streaming su NOW F1, GP BARCELLONA: LA DIRETTA DELLA GARA

Un gigantesco Rafael Camara trionfa nella Feature Race in Catalunya con due sorpassi capolavoro su Minì e Runne nella parte finale della gara che strappano applausi al pubblico di Barcellona. Il brasiliano si rilancia così in campionato. Con il pilota Invicta Racing salgono sul podio un ottimo Tsolov e lo stesso Runne. Il palermitano Minì chiude quarto e viene scavalcato in testa alla classifica generale.

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Messa da parte la bella vittoria di Kush Maini in Gara Sprint e con ancora negli occhi i tre sorpassi esterni di Gabriele Minì, ottimo secondo ieri e leader del campionato, la Formula 2 torna sul tracciato del Montmelò per la Feature Race, con in prima fila un agguerritissimo Rafael Camara (Invicta), alla sua seconda pole consecutiva e poco più indietro il temibile Alexander Dunne (Rodin). A scattare dalla seconda fila, il pilota palermitano del team MP, alle cui spalle è posizionato il bulgaro Tsolov (Campos). Al giro di ricognizione stalla la MP di Goethe. Allo spegnersi delle luci rosse c’è grande caos per andare a trovare spazio e presentarsi il più possibile davanti nella prima serie di curve, al termine della quali esce davanti e al comando della corsa Dunne, davanti a Camara, Villagomez e Minì. Ma dopo poche curve viene già mandata in pista la Safety Car.

Goethe, partito dalla pit lane, si ferma dopo aver percorso un centinaio di metri appena. Gara finita per lui. Intanto Durksen perde un deflettorino laterale. Si riparte al quarto giro. Al quinto Herta sorpassa Tsolov. Poi ancora anche Beganovic e Stenshorne superano il bulgaro. Tsolov è nono, ma è il primo dei piloti ad avere montato gomme hard. Al decimo giro Minì sorpassa Villagomez e sale in terza posizione. Stenshorne invece inaugura i pit stop dei piloti con gomme più morbide. Al dodicesimo giro, il team richiama ai box Villagomez. Poi rientra Beganovic. Richiamato anche Dunne. Resta leader Camara davanti a Minì.