Formula 1, perchè il GP d'Austria può essere la riscossa per Charles Leclerc

Il Red Bull Ring arriva nel momento ideale per consentire a Leclerc di riscattare una serie di weekend deludenti. In Austria, la Ferrari schiererà una vettura rinvigorita dai recenti progressi tecnici e dal debutto del nuovo motore aggiornato. Il fattore chiave del fine settimana ferrarista sarà proprio il recupero della fiducia e della competitività di Leclerc. Il weekend del Gp d'Austria è LIVE su Sky e in streaming su NOW
Ci sono piste che sembrano cucite addosso a un pilota, quasi come un abito in cui ci si sente non solo comodi ma così a proprio agio da lasciarsi andare e persino esaltarsi. Il bucolico ma non banale Red Bull Ring per Charles Leclerc ha quell’effetto. Su questo brevissimo tracciato senza respiro ogni dettaglio conta e il monegasco ha dimostrato più di una volta di non deludere con le sue staccate decise e la massima precisione. L’apice è stata la bella vittoria del 2022 arrivata dopo una serratissima battaglia con il padrone di casa Verstappen, ma qui Leclerc vanta anche una pole, quattro prime file e ben cinque podi, l’ultimo conquistato dodici mesi fa.
Leclerc, momento difficile ma la Ferrari può aiutarlo
La pista conta tanto quanto la testa, e il Red Bull Ring per il ferrarista arriva al momento giusto, in cui ha bisogno di resettarsi e ritrovarsi. Dal Canada, fine settimana da lui stesso definito il più brutto della sua carriera, le cose non sono andate di certo meglio: al doppio incidente di Monaco è seguito infatti l’errore in qualifica in Spagna mentre lottava per la pole. Cambi tecnici importanti al quale deve abituarsi insieme al momento stratosferico di forma del compagno Hamilton completano un quadro da vero mal di testa per lui. La Ferrari in Austria arriva forte dei progressi fatti lato macchina, pronta a far debuttare anche il nuovo motore aggiornato. Un piccolo ma importante passo in avanti per provare a rendere meno decisivo il gap motoristico con Mercedes. Altro e fondamentale tassello è ritrovare la fiducia e i risultati di Charles Leclerc.