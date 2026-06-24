Formula 1, perchè il GP d'Austria può essere la riscossa per Charles Leclerc

Il Red Bull Ring arriva nel momento ideale per consentire a Leclerc di riscattare una serie di weekend deludenti. In Austria, la Ferrari schiererà una vettura rinvigorita dai recenti progressi tecnici e dal debutto del nuovo motore aggiornato. Il fattore chiave del fine settimana ferrarista sarà proprio il recupero della fiducia e della competitività di Leclerc. Il weekend del Gp d'Austria è LIVE su Sky e in streaming su NOW

Ci sono piste che sembrano cucite addosso a un pilota, quasi come un abito in cui ci si sente non solo comodi ma così a proprio agio da lasciarsi andare e persino esaltarsi. Il bucolico ma non banale Red Bull Ring per Charles Leclerc ha quell’effetto. Su questo brevissimo tracciato senza respiro ogni dettaglio conta e il monegasco ha dimostrato più di una volta di non deludere con le sue staccate decise e la massima precisione. L’apice è stata la bella vittoria del 2022 arrivata dopo una serratissima battaglia con il padrone di casa Verstappen, ma qui Leclerc vanta anche una pole, quattro prime file e ben cinque podi, l’ultimo conquistato dodici mesi fa.