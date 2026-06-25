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F1, Gasly con il trofeo del terzo posto del GP Monaco: "E' tornato a casa, che gioia!"

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Il pilota francese dell'Alpine sui social con il trofeo di Monaco per un terzo posto riconquistato e ufficializzato a giorni di distanza dalla gara a seguito del diritto di revisione sul quale ha fatto leva il team:i commissari hanno infatti accolto il ricorso e annullato le due penalità di cinque secondi inflitte al pilota per presunto eccesso di velocità in pit-lane. La F1 è in Austria: tutto live su Sky e in streaming su NOW

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