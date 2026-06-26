Lewis Hamilton commenta il venerdì del Red Bull Ring: "E' stato un inizio di weekend impegnativo ma solido. La macchina ha dato sensazioni positive fin da subito, ma questa pista è molto severa e anche un piccolo difetto nel bilanciamento può costare parecchio tempo sul giro. Abbiamo sicuramente del lavoro da fare per trovare il giusto assetto e riuscire a sbloccare ancora un po’ di prestazione". Tutto il fine settimana in Austria è live su Sky e in streaming su NOW

"Inizio impegnativo ma solido, macchina dà buone sensazioni"

"Direi che è stato un inizio di weekend impegnativo ma solido, con le alte temperature che hanno reso un tracciato già di per sé esigente, ancora più difficile. La macchina ha dato sensazioni positive fin da subito, ma questa pista è molto severa e anche un piccolo difetto nel bilanciamento può costare parecchio tempo sul giro. Abbiamo sicuramente del lavoro da fare per trovare il giusto assetto e riuscire a sbloccare ancora un po’ di prestazione. Dobbiamo restare concentrati, capire dove stiamo perdendo e vedere cosa possiamo fare in vista di domani".