Ottavo tempo per Charles Leclerc nell'unica sessione di Libere disputata allo Spielberg: "Abbiamo raccolto dati utili per consentirci di lavorare sulle aree da migliorare. Non siamo stati competitivi quanto avremmo voluto e il nostro obiettivo è fare i passi avanti necessari per migliorare la nostra prestazione". Tutto il fine settimana in Austria è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTRIA: HIGHLIGHTS LIBERE