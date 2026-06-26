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Leclerc dopo le Libere del GP Austria: "Non siamo stati competitivi come avremmo voluto"

ferrari

Ottavo tempo per Charles Leclerc nell'unica sessione di Libere disputata allo Spielberg: "Abbiamo raccolto dati utili per consentirci di lavorare sulle aree da migliorare. Non siamo stati competitivi quanto avremmo voluto e il nostro obiettivo è fare i passi avanti necessari per migliorare la nostra prestazione". Tutto il fine settimana in Austria è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTRIA: HIGHLIGHTS LIBERE

Charles Leclerc ha chiuso con l'ottavo tempo la seconda sessione di libere, l'unica disputata nel venerdì in Austria dopo aver ceduto il volante nelle FP1 a Beganovic. 

"Non siamo stati competitivi quanto avremmo voluto"

"Oggi abbiamo raccolto molti dati che ci forniranno indicazioni utili sulle aree della vettura su cui potremo lavorare questa sera. Non siamo stati competitivi quanto avremmo voluto e il nostro obiettivo è fare i passi avanti necessari per migliorare la nostra prestazione e metterci nelle condizioni di poter lottare con i nostri avversari domani".

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