F1, pagelle qualifiche GP Austria di Leo Turrini: pole Russell da 9, lo merita anche Kimi
Si può dibattere all’infinito sulla bandiera gialla nel finale del Q3, sul rallentamento che tale forse non è stato, sulla sicurezza, eccetera. Alla fine della fiera, bravo e furbo George: la sua pole vale quasi il massimo dei voti. Quello lo do ad Alonso... Il GP d'Austria è live su Sky e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
- Anche lui approfitta del caos delirante e fa un regalo inatteso alla Haas.
- Il risultato che ottiene con la macchina di Faenza è francamente clamoroso.
- Dobbiamo a lui uno dei pochi sorpassi veri del tumultuoso Gran Premio.