Formula 1, la griglia di partenza del GP a Spa
Kimi Antonelli show a Spa: l'italiano conquista la sesta pole della stagione precedendo Max Verstappen. In seconda fila scatteranno Russell e Leclerc, poi Hamilton 5° con la seconda Ferrari. Norris terzo nelle qualifiche, scatterà 13° per la penalità dopo aver sostituito la centralina. Hadjar e le Aston Martin dal fondo. Ecco la griglia di partenza. Il GP domenica alle 15 live su Sky e in streaming su NOW
- Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio 2026 a Spa, decima tappa del Mondiale di Formula 1.
- Kimi precede Verstappen, Russell, Leclerc e Hamilton. Norris chiude terzo, ma scatterà 13° per la penalità.
- Hadjar, anche lui penalizzato, partirà dal fondo della griglia
- La gara domenica alle 15 su Sky e NOW
- Di seguito la griglia di partenza