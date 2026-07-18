Kimi Antonelli show a Spa: l'italiano conquista la sesta pole della stagione precedendo Max Verstappen. In seconda fila scatteranno Russell e Leclerc, poi Hamilton 5° con la seconda Ferrari. Norris terzo nelle qualifiche, scatterà 13° per la penalità dopo aver sostituito la centralina. Hadjar e le Aston Martin dal fondo. Ecco la griglia di partenza. Il GP domenica alle 15 live su Sky e in streaming su NOW

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