Il Mondiale di Formula 1 corre a Spa, dove fino ad oggi solo cinque piloti italiani hanno conquistato la pole position. E uno solo di questi ha ottenuto la vittoria sul tracciato belga. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
di Michele Merlino
- Farina nel 1950 (primo GP di Spa valevole per il Mondiale) - Alfa Romeo
- Ascari nel 1952 - Ferrari
- Castellotti nel 1955 - Lancia
- Trulli nel 2004 - Renault
- Fisichella nel 2009 - Ferrari
- Tra i piloti qui elencati, l'unico a vincere in Belgio dopo la pole position è stato il Ascari nel 1952.