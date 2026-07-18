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Formula 1, le pole position italiane al GP Belgio (Spa)

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Il Mondiale di Formula 1 corre a Spa, dove fino ad oggi solo cinque piloti italiani hanno conquistato la pole position. E uno solo di questi ha ottenuto la vittoria sul tracciato belga. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

di Michele Merlino
 

F1, GP BELGIO: LA DIRETTA DELLE TERZE LIBERE

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