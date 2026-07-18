F1, qualifiche GP Belgio: i piloti eliminati e dove partiranno in gara
Eliminati in Q2 Lawson, le due Alpine di Gasly e Colapinto, Hulkenberg, Sainz e Bearman. Fuori in Q1 Albon e Ocon, oltre alle due Cadillac e Aston Martin. Ecco i tempi e i risultati di ogni pilota eliminato, ricordando che Norris e Stroll avranno 10 posizioni di penalità in griglia di partenza e Hadjar scatterà dal fondo. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
- LAWSON (Racing Bulls) - 11° - 1:46.120
- GASLY (Alpine) - 12° - 1:46.331
- COLAPINTO (Alpine) - 13° - 1:46.392
- HULKENBERG (Audi) - 14° - 1:46.671
- SAINZ (Williams) - 15° - 1:46.777
- BEARMAN (Haas) - 16° - 1:46.779
- ALBON (Williams) - 17° - 1:47.120
- OCON (Haas) - 18° - 1:47.801
- BOTTAS (Cadillac) - 19° - 1:47.823
- PEREZ (Cadillac) - 20° - 1:47.971
- ALONSO (Aston Martin) - 21° - 1:50.002
- STROLL (Aston Martin) - 22° - 1:50.177