Eliminati in Q2 Lawson, le due Alpine di Gasly e Colapinto, Hulkenberg, Sainz e Bearman. Fuori in Q1 Albon e Ocon, oltre alle due Cadillac e Aston Martin. Ecco i tempi e i risultati di ogni pilota eliminato, ricordando che Norris e Stroll avranno 10 posizioni di penalità in griglia di partenza e Hadjar scatterà dal fondo. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BELGIO: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE