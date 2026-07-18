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F1, le pagelle delle qualifiche del GP Belgio di Leo Turrini: Antonelli tra le leggende

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La sesta pole in carriera permette al giovane Kimi Antonelli di raggiungere delle leggende di questo sport. Ma anche di fare un bel regalo di compleanno al papà... Qui tutti i voiti dopo le qualifiche. Il fine settimana di Spa è live su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

F1, GP BELGIO: HIGHLIGHTS QUALIFICHE

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