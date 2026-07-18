F1, le pagelle delle qualifiche del GP Belgio di Leo Turrini: Antonelli tra le leggende
La sesta pole in carriera permette al giovane Kimi Antonelli di raggiungere delle leggende di questo sport. Ma anche di fare un bel regalo di compleanno al papà... Qui tutti i voiti dopo le qualifiche. Il fine settimana di Spa è live su Sky e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
- Fa il regalo a papà Marco, che proprio oggi ha compiuto 62 anni. Un altro italiano in pole sulle Ardenne diciassette anni dopo Fisichella. Per Kimi è la sesta volta davanti a tutti al via di un Gp, come il leggendario Ciccio Ascari. E andiamo…
- Rimedia un’altra legnata dall’Harry Potter di Bologna. Forse gli serve un altro colpo di fortuna stile Silverstone.
- Il Leone ha ancora voglia di ruggire. Se la Red Bull non lo tradisce di nuovo, sarà un protagonista della domenica.
- Causa penalità, in Q3 si adatta al ruolo di gregario di lusso, sapendo che in gara partirà dal fondo
- Ad un certo punto si aspettava di più ma probabilmente di più dalla Ferrari sulle Ardenne non si poteva ottenere
- Appena 5 millesimo fra il baronetto e il principe di Monaco. 5 millesimi! Decisamente e’ di nuovo un pilota.
- Peccato sia costretto a scattare dalle retrovie: con il nuovo motore la McLaren è sembrata meno lontano del solito dalla Mercedes.
- Non ci siamo. E’ il lontano parente del pilota di un anno fa.
- Voto alla pazienza. Adesso la Aston Martin gli ha promesso una monoposto nuova di zecca per il prossimo Gp. Ma è una promessa o una minaccia?
- Secondo voci non confermate da qui in avanti pensa di correre usando il cognome della mamma, per non essere identificato con il patron della Aston.
- Se non altro il vegliardo finnico sta davanti al collega di lavoro in casa Cadillac.
- Si mormora che il messicano abbia fatto rottamare a Toluca la sua Cadillac di serie. Meglio un monopattino.
- Sembra un timido scolaretto che incassa una lezione da Lindblad.
- Fa felice la gente di Faenza con un Q2 oggettivamente da applausi.
- Dopo Senna, Barrichello e Massa un brasiliano si riaffaccia tra i migliori nelle Ardenne. Bravo.
- Alla fine la Binotta lo lascia a piedi ma in Top Ten non ci sarebbe entrato comunque.
- Un sabato da dignitoso comprimario con là Alpine.
- Meno di un decimo di differenza fra lui e il compagno di squadra.
- Se non altro in Q2 lui la derelitta Haas ce l’ha messa.
- Onestamente beccare quasi 7 decimi da Bearman è un po’ troppo.
- Resta fuori dal Q2 per soli sette millesimi ma appunto resta fuori.
- C’era una volta un matador ferrarista. Adesso vive un imbarazzante anonimato.